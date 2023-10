Paris discute avec Air France de la reprise des vols avec Israël

A la bourse de Paris, l'action Air-France KLM reprend 4,3% après sa chute de la veille.

(Boursier.com) — Le gouvernement français est en lien avec la compagnie aérienne Air France afin que les vols vers Israël, suspendus depuis les attaques samedi du Hamas, puissent reprendre au plus vite. "Nous sommes en lien constant avec les familles et mes pensées vont vers elles. Nous veillons, en lien avec Air France, à ce que les vols puissent reprendre au plus vite", a déclaré la Première ministre lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

A la bourse de Paris, l'action Air-France KLM reprend 4,3% mardi, après avoir chuté la veille (-8,5%) comme l'ensemble des valeurs de l'aérien et du tourisme après les attaques contre Israël.

Vigilance

Le Hamas est un groupe terroriste, reconnu comme tel par la France et l'Union européenne, a déclaré Elisabeth Borne, ajoutant que "ceux qui ont soutenu, financé et armé le Hamas, ont basculé avec lui dans l'ignominie".

Concernant l'aide au développement à destination des Palestiniens, la France reste vigilante afin "qu'aucun euro d'aide française ne parvienne à une organisation terroriste, ni à Gaza ni ailleurs", a-t-elle ajouté, tandis que des pays de l'UE ont déjà suspendu leur aide à la population.