Paris devient la 2ème ville la plus attractive pour la fintech en Europe

Le marché européen de la Fintech connaît une croissance accélérée... Selon Savills, Paris s'impose comme un lieu clé pour les entreprises internationales de la Fintech.

Dans sa dernière étude "European Fintech Occupier Outlook", le Conseil internationale en immobilier positionne Paris à la deuxième place du classement des villes européennes les plus attractives pour les entreprises de la Fintech. En 2020, la capitale française occupait la troisième marche du podium, elle voit donc son attractivité se renforcer...

Les entreprises de la Fintech, qui conçoivent des technologies visant à améliorer et automatiser l'offre de services financiers, sont de plus en plus plébiscitées par les consommateurs et les sociétés. En aidant à gérer au mieux les opérations financières, elles bouleversent le milieu traditionnel des services financiers. Ces trois dernières années, la proportion de consommateurs européens prévoyant d'avoir exclusivement recours à des services bancaires en ligne est ainsi passée de 49% à 62%.

Pleine expansion

Le marché de la Fintech est un marché en pleine expansion et donc attractif pour les investisseurs... Mike Barnes, Associate, European Research chez Savills commente : "2021 marque une année record pour l'investissement en capital-risque dans les Fintechs à Paris".

Cette tendance se retrouve en Europe où les investissements en capital-risque dans le secteur des Fintech s'élevaient à 20,4 milliards d'euros au cours des trois premiers trimestres de 2021, contre seulement 7,57 milliards en 2020 et 0,25 milliard en 2012

Mike Barnes poursuit : "Les financements verts contribuent à la croissance globale de la Fintech en Europe". Ces financements, conçus pour garantir de bons résultats environnementaux, sont généralement liés à des projets portant sur les énergies renouvelables, la prévention de la pollution, la protection de la biodiversité, l'économie circulaire et l'utilisation durable des ressources naturelles.

Green bonds

Selon le Forum économique mondial, la France fait partie des trois principaux émetteurs de green bonds (obligations vertes) dans le monde avec les États-Unis, la Chine et la France. La valeur des obligations vertes dans le monde devrait atteindre 2 400 milliards de dollars d'ici 2023.

Autres atouts pour la capitale française : le nombre élevé d'entreprises Fintech établies (64) et l'offre pléthorique d'emplois technologiques et professionnels (579.000). Ces indicateurs confirment l'attrait de Paris pour les entreprises du secteur d'autant qu'elles cherchent à attirer les meilleurs talents à un prix abordable - la rémunération des salariés représentant environ 55% des charges totales d'une entreprise, selon les estimations du BCO. Le coût moyen d'un programmeur informatique n'est ainsi que d'environ 55.000 euros par an à Paris, contre 67.200 euros à Munich et 100.000 euros à San Francisco, selon les données de Glassdoor et Payscale.

Amsterdam et Stockholm en vue

Par ailleurs, toujours selon l'étude "European Fintech Occupier Outlook 2022", Amsterdam devient la ville connaissant la plus forte hausse du classement, intégrant la quatrième place alors qu'elle ne se trouvait qu'à la dixième en 2020.

L'étude identifie également Stockholm - qui passe de la 9ème à la 8ème place au classement 2021 - comme un autre marché clé à surveiller dans les mois à venir. Le secteur des Fintech y est en effet en plein essor suite aux investissements majeurs des banques sur ce marché qui a attiré 4,4 milliards d'euros de financement en capital-risque au cours des cinq dernières années. Klarna, par exemple, n'a cessé d'accroître sa présence dans le quartier des affaires de Stockholm. ..