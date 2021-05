Parcs d'attraction : quel calendrier pour les réouvertures ?

Pour le Parc Astérix, le public sera accueilli à partir du 9 juin...

(Boursier.com) — Le calendrier se précise un peu plus chaque jour, pour la sortie de crise sanitaire en France... Disneyland Paris va ainsi rouvrir le 17 juin après quasiment huit mois de fermeture en raison de l'épidémie de COVID-19, a annoncé le parc de loisirs situé à côté de Paris. Fermé depuis le 29 octobre, le site de Marne-la-Vallée avait vu sa réouverture repoussée à deux reprises.

"Nous sommes heureux d'annoncer que Disneyland Paris rouvrira ses portes à partir du 17 juin 2021 avec les Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, l'hôtel Disney's Newport Bay Club et Disney Village. Notre réouverture s'accompagnera de mesures d'hygiène et de sécurité appropriées", a annoncé le groupe, sans en dire plus sur la mise en place d'éventuelles jauges d'accueil. Disneyland Paris emploie environ 17.000 personnes...

Parc Astérix et Puy du Fou

Rappelons que le plan de déconfinement du gouvernement autorise la réouverture des parcs d'attractions à partir du 9 juin : c'est donc cette date qui a été choisie pour un autre site célèbre de la région parisienne, le "Parc Astérix".

"Un système de réservation datée obligatoire est mis en place pour accéder au Parc. Découvrez (...) les modalités d'accès et de réservation", peut-on lire sur le site internet. "Des procédures sanitaires exceptionnelles sont mises en place dans les attractions, hôtels, restaurants et boutiques".

Autre parc célèbre et particulièrement fréquenté l'été en France, le Puy-du-Fou a annoncé la semaine dernière qu'il rouvrirait ses portes partiellement à partir du 10 juin...