Parc immobilier public : sélection de plus de 1.000 projets de réduction rapide de la consommation d'énergie fossile

Réduire la consommation nationale d'énergie de 10%, c'est l'objectif fixé par le plan de sobriété énergétique d'ici fin 2024

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, ainsi que Gabriel Attal, ministre délégué´ chargé des Comptes publics, ont annoncé aujourd'hui la sélection de plus de 1.000 projets de réduction rapide de la consommation d'énergie fossile (gaz ou fioul) des bâtiments de l'Etat, pour 130 millions d'euros.

Ces investissements permettront une économie prévisionnelle estimée à plus de 200 millions de kWhef d'énergie fossile par an, soit la consommation domestique d'une ville de 50.000 habitants.

Objectif affiché

Réduire la consommation nationale d'énergie de 10%, c'est l'objectif fixé par le plan de sobriété énergétique d'ici fin 2024. Cet objectif répond aux dispositions de la circulaire de la Première ministre du 25 juillet 2022, dans un contexte international où l'approvisionnement en énergie fossile reste fragilisé. Les énergies fossiles représentent aujourd'hui deux tiers de notre consommation d'énergie. C'est donc un impératif à la fois de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique mais également de souveraineté nationale...

Dans le cadre du plan de sobriété énergétique lancé par le gouvernement le 6 octobre dernier, l'Etat se doit d'être exemplaire à la fois sur le court terme mais également sur le long terme, pour diminuer drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. Cela commence par une meilleure gestion des bâtiments de l'Etat. En effet, le bâtiment est le premier secteur consommateur d'énergie en France, qui contribue à près au quart des émissions de gaz à effet de serre.

Au niveau de l'Etat, cet objectif de réduction de 10% correspond à plus de 2 TWh de réduction de consommation d'énergie. Plusieurs actions ont été déployées, allant de la régulation de la température des locaux à des travaux plus importants permettant de limiter la consommation énergétique des bâtiments...

"Résilience 2"

A ce stade, les actions engagées sur le parc immobilier de l'État et ses opérateurs, et notamment le premier appel à projets lancé par la Direction de l'immobilier de l'Etat (DIE) en avril 2022 doté de 50 millions d'euros et visant à réduire les consommations d'énergie fossile en prévision de l'hiver 2022/2023, ont permis d'atteindre :

Sur novembre 2022, une réduction de 8 % sur les consommations d'électricité et de gaz par rapport à novembre 2021 ;

Sur décembre 2022, une réduction de 7% sur les consommations d'électricité et de 14% sur les consommations de gaz par rapport à décembre 2021.

C'est dans ce cadre qu'un nouvel appel à projets "Résilience 2" a été lancé dès le 10 octobre 2022 par la Direction de l'immobilier de l'Etat, avec un objectif de réduction rapide de la consommation d'énergie fossile, c'est-à-dire pour l'hiver 2023-2024. Plus de 5.600 dossiers ont été présentés, et 1.000 projets sélectionnés. Cela témoigne de la très grande mobilisation de l'ensemble des services de l'Etat.

Le millier de projets sélectionnés sont répartis sur l'ensemble des territoires métropolitains et ultra-marins. Tous les pans d'activités de l'Etat sont concernés : des préfectures, des gendarmeries, des bâtiments de police, des douanes, des centres des finances publiques, des établissements d'enseignement...