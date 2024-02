Paradis fiscaux : l'UE retire quatre territoires de sa liste noire

Les Bahamas, Belize, les Seychelles ainsi que les îles Turks et Caïcos ont été retirés de la liste noire des paradis fiscaux...

(Boursier.com) — Instaurée fin 2017 suite à plusieurs scandales, l'"Annexe I", la liste qui répertorie les "territoires non coopératifs à des fins fiscales" a été mise à jour. Ce mardi, le Conseil de l'Union européenne, rassemblant les 27 Etats membres, a en effet annoncé le retrait des Bahamas, du Belize, des Seychelles et des îles Turks et Caïcos de sa liste noire des paradis fiscaux.

Dans un communiqué, le Conseil de l'UE a rappelé qu'en octobre 2022, l'OCDE avait identifié des lacunes dans l'application des exigences en matière de substance économique pour les Bahamas et les îles Turks et Caïcos. Dans une dernière évaluation, les recommandations pour remédier à ces lacunes ont toutefois été assouplies, permettant au groupe "Code de conduite" du Conseil de considérer ces juridictions comme conformes à la norme pour les juridictions n'ayant pas d'impôt sur le revenu des sociétés ou seulement un impôt nominal.

Pour Belize et les Seychelles, qui ont été ajoutés à la liste de l'UE des juridictions non coopératives à des fins fiscales en octobre 2023 en raison d'une évaluation négative du Forum mondial de l'OCDE sur l'échange de renseignements sur demande, des modifications ont été apportées à leurs règles. "Le Forum mondial leur a accordé à toutes deux un examen complémentaire, qui sera réalisé dans un proche avenir", a précisé l'instance.

Mise à jour deux fois par an

Révisée deux fois par an par les 27, en même temps que la liste "grise" regroupant les pays collaborant avec l'UE pour amender leur législation et promouvoir une "bonne gouvernance fiscale", la liste noire comprend désormais 12 juridictions considérées comme non coopératives : les Samoa américaines, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, les Fidji, Guam, les Palaos, Panama, la Russie, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines et le Vanuatu.

Le Conseil de l'UE a dit "regretter que ces juridictions ne coopèrent pas encore en matière fiscale", tout en les invitant "à améliorer leur cadre juridique afin de résoudre les problèmes identifiés".

Souvent critiquée par des ONG pour son manque d'efficacité, l'"Annexe I" est, pour rappel, un mécanisme destiné à combattre l'évasion fiscale des grandes entreprises et des grandes fortunes. Elle a été instaurée en décembre 2017 à la suite de plusieurs scandales, notamment les "Panama Papers" et "LuxLeaks". Les pays figurant sur cette liste risquent des sanctions telles que le gel des fonds européens.