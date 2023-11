Paquet à 12 euros dès 2025, espaces interdits... Le gouvernement présente son plan anti-tabac

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a dévoilé ce mardi le nouveau programme national de lutte contre le tabac du gouvernement.

(Boursier.com) — Alors que le tabac demeure la principale cause de mortalité évitable en France, avec 75.000 décès par an et 12 millions de fumeurs quotidiens dans le pays, le gouvernement a dévoilé ce mardi son tout nouveau programme national de lutte contre le tabagisme. "Le sans-tabac sera désormais la norme", a déclaré le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, lors d'une conférence de presse.

Malgré les demandes des associations anti-tabac, aucune augmentation significative du prix du paquet n'est prévue en 2024. Toutefois, il y aura bien une hausse automatique de 40 à 50 centimes liée à l'inflation à partir du 1er janvier, conformément à la volonté de l'exécutif de refléter cette dernière sur le tabac. La hausse des prix "est bien la mesure la plus efficace contre le tabac, selon l'OMS et toutes les études indépendantes sur le sujet", a-t-il rappelé.

L'ajustement des prix se fera ensuite en deux étapes. Alors que de nombreuses marques atteignent actuellement le tarif de 11 euros, le prix du paquet de cigarettes sera porté à 13 euros d'ici 2027 avec une première étape à 12 euros en 2025.

Plus le droit de fumer sur les plages, dans les parcs, les jardins, les abords des lieux publics

Le ministre de la Santé et de la Prévention a également évoqué une extension des espaces sans tabac. "Ce programme national de lutte contre le tabac prévoit également la généralisation des espaces sans tabac, à toutes les plages, parcs publics, forêts et aux abords de certains lieux publics, et principalement les établissements scolaires", a poursuivi Aurélien Rousseau.

"On parle bien de généralisation car les espaces sans tabac, qui sont déjà plus de 7.200 à travers plus de 73 départements, sont en avant tout le résultat d'un mouvement impulsé localement par les communes. Nous renversons aujourd'hui la responsabilité et fixons ce principe qui devient la règle", a-t-il précisé, tout en saluant "l'engagement des maires qui ont déjà ouvert ce champ"... Strasbourg a été la première ville en matière d'interdiction de la cigarette dans les parcs, un exemple suivi par Paris. De son côté, Nice a instauré l'interdiction de fumer sur la plage dès 2012.

Interdiction des "puffs"

Comme l'avait promis la Première ministre, Elisabeth Borne, "nous interdirons les puffs, une aberration de santé tant publique qu'environnementale", a également indiqué le ministre. L'interdiction de la vente de ces produits de vapotage jetables, comme les "puffs", particulièrement prisés par les jeunes, sera mise en place à travers "une proposition de loi transpartisane", soumise à l'examen des députés en commission ce mardi après-midi et dans l'hémicycle le 4 décembre.

Le gouvernement s'engage aussi "à accompagner les différents acteurs de l'économie du tabac, notamment les buralistes, dans une nécessaire transition pour transformer leur métier et réduire leur dépendance aux revenus liés au tabac".

Par ailleurs, l'accompagnement des fumeurs sera renforcé, "car réussir à sortir du tabac n'est pas chose aisée", a estimé Aurélien Rousseau, avant d'ajouter : "Cet accompagnement bénéficiera à tous, mais j'insiste sur le fait que des actions ciblées seront menées envers les publics les plus exposés, en particulier les plus précaires".

