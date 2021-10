Panne mondiale de Facebook : la fortune de Mark Zuckerberg baisse de plus de 6 milliards de dollars

En deux semaines, ses pertes atteignent 15 milliards de dollars...

(Boursier.com) — Accusations d'une lanceuse d'alerte, panne géante et des milliards perdus en Bourse... Facebook a connu un "lundi noir", alors qu'à Wall Street, le titre a perdu jusqu'à 6% en cours de séance avant de clôturer en perte de près de 5%. A cause de la chute de ses actions, Mark Zuckerberg a perdu plus de 6 milliards de dollars en quelques heures, faisant tomber sa fortune à 121,6 milliards, selon un décompte de Bloomberg.

Le patron du réseau social se place ainsi derrière le fondateur de Microsoft Bill Gates, au cinquième rang de l'indice 'Bloomberg Billionaires'. Depuis la mi-septembre, les pertes de Mark Zuckerberg atteignent 15 milliards de dollars.

Poids lourd du Nasdaq, le géant californien est au coeur de la tempête ces dernières semaines et se retrouve confronté à plusieurs difficultés techniques, juridiques et politiques de manière simultanée. Le groupe doit faire face aux accusations d'une lanceuse d'alerte, qui va témoigner devant le Congrès ce mardi.

Révélations d'une lanceuse d'alerte

Dans un entretien accordé à la chaîne 'CBS', Frances Haugen, data-scientist de 37 ans qui a travaillé dans plusieurs entreprises technologiques avant de rejoindre Facebook en 2019, a accusé le réseau social de "choisir le profit plutôt que la sécurité" de ses utilisateurs.

Elle avait auparavant livré des documents issus de recherches internes de l'entreprise au 'Wall Street Journal', qui publie les différents chapitres d'une gigantesque enquête baptisée "Facebook Files" depuis la mi-septembre. Le journal a notamment révélé que Facebook effectuait des recherches sur sa plateforme Instagram depuis trois ans pour en déterminer les effets sur les adolescents.

Les études montraient alors que 32% des adolescentes estimaient que l'utilisation du réseau social leur avait donné une image plus négative de leur corps lorsqu'elles n'en étaient déjà pas satisfaites. Sous la pression, Facebook avait alors décidé la semaine dernière de suspendre son projet de version d'Instagram pour les enfants...

Une panne due à un "changement de configuration erroné"

Lundi, les services de Facebook ont été interrompus pendant environ 7 heures. Cette panne, qui est donc venue peser un peu plus sur le cours de l'action, est "la plus importante jamais observée" par le site Downdetector, qui recense les signalements des utilisateurs.

L'entreprise californienne a expliqué par un "changement de configuration erroné" la panne d'envergure mondiale qui a empêché ses 3,5 milliards d'utilisateurs d'accéder au réseau social ainsi qu'à ses applications de partage de photos, Instagram, et de messagerie, WhatsApp.