Panne des numéros d'urgence : "3 à 4" suspicions de décès, selon Olivier Véran

Il est toutefois "trop tôt pour tirer des conclusions, pour faire le lien entre cette panne et ces décès", a affirmé le ministre de la Santé.

(Boursier.com) — Le 15, le 17, le 18, ou encore le 112... Mercredi soir, les numéros d'urgence ont été touchés par un important dysfonctionnement, rendant de nombreux centres d'appels injoignables toute la soirée à travers la France. Alors que le PDG d'Orange assure que "tout est redevenu complètement normal", le ministre de la Santé Olivier Véran a promis "un bilan sanitaire exhaustif de toutes les conséquences humaines qui auraient pu faire suite à cette crise".

Depuis l'hôpital Necker à Paris, le ministre a évoqué ce jeudi au micro de 'BFMTV' "3 à 4" suspicions de décès liées à cette panne, même s'il est encore "trop tôt pour tirer des conclusions, pour faire le lien entre cette panne et ces décès".

"Pour l'instant nous sommes en train d'avoir des remontées de données. [...] Il y a tous les jours des gens qui décèdent en dehors de l'hôpital ou en y arrivant, de complications dramatiques sans qu'on puisse faire de lien avec des difficultés d'accès au Samu ou aux services d'urgences hospitaliers", a-t-il expliqué.

"La situation est sous contrôle" selon Stéphane Richard

A la mi-journée, Olivier Véran indiqué qu'une dizaine de régions étaient toujours affectées par la panne. "C'est instable", a-t-il souligné, avant d'indiquer ; "j'ai des remontées à l'instant de 11 régions, ou 10 régions, de France dans lesquelles il y a encore des appels parfois aléatoires". "Pas du tout dans la même ampleur de ce qui a été perçu hier mais avec encore des difficultés", a-t-il ajouté.

Invité au JT de 13h de 'TF1' ce jeudi, le PDG d'Orange Stéphane Richard a assuré de son côté que "la situation est sous contrôle". "Il y a eu un certains nombres de perturbations très limitées pendant la matinée. Au moment où nous parlons, l'ensemble de ces numéros d'urgence fonctionnement normalement", a-t-il indiqué.

"Aucun signe" d'"une attaque externe"

Cette panne qui a affecté les numéros d'urgence dans toute la France mercredi soir, entre 18 heures et minuit, ne présente "aucun signe" d'"une attaque externe", a également affirmé le patron d'Orange. Selon lui, "la cause racine" de la panne serait "plus probablement une défaillance logicielle dans les équipements critiques de réseaux".

A l'issue de sa convocation au ministère de l'Intérieur dans la matinée, Stéphane Richard s'était exprimé une première fois sur son compte Twitter, afin de présenter "ses plus vives excuses à celles et ceux qui ont été touchés" par la panne des numéros d'urgence.