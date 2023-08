Panne à Orly : Air Caraïbes et French Bee vont demander des indemnisations à ADP

Le président des compagnies Air Caraïbes et French Bee, Marc Rochet, a pointé un incident qui "a duré trop longtemps"...

(Boursier.com) — Jeudi dernier, une panne du système d'acheminement des bagages a paralysé l'aéroport de Paris-Orly. Pas moins de 40 vols ont été affectés, 6.000 bagages n'ont pas pu être acheminés le jour-même, impactant ainsi un nombre estimé à près de 10.000 passagers. Cette panne de plus de 12 heures, qui concernait précisément le système qui prend la valise juste après l'enregistrement et qui l'accompagne jusqu'à la galerie de bagages, a été signalée au Terminal 4.

Revenant sur l'incident ce lundi sur 'BFM Business', Marc Rochet, président d'Air Caraïbes et de French Bee, a déploré le manque de réactivité d'ADP. Pour les deux compagnies spécialisées dans les vols long-courriers notamment vers les Antilles et les Etats-Unis, quelque 2.000 bagages sont restés en souffrance.

"Nous sommes très mécontents [...] Une panne peut arriver, ce qui compte, c'est comment on réagit, comment on protège évidemment le mieux possible les clients qui sont impactés par cette panne et comment on réaffecte l'ensemble des moyens disponibles aux compagnies qui sont concernés", a-t-il expliqué.

"Il y avait trois autres terminaux qui fonctionnaient"

"Dans le cas de jeudi dernier, panne à 4 heures du matin, difficulté de dépannage, Aéroports de Paris a sans doute fait le maximum dans ce domaine-là, j'ai peu de commentaires à faire. Par contre, comment on réaffecte le trafic dans l'ensemble des terminaux d'Orly... Il y avait trois autres terminaux qui fonctionnaient", a souligné le patron des deux compagnies aériennes, estimant que "la zone cargo qui a des moyens d'inspection bagages" a été utilisée "trop lentement".

Pour limiter les désagréments, des vols avaient, pour rappel, été reprogrammés dans les autres terminaux, où le système de gestion des bagages fonctionne correctement. Certains vols ont également été réaffectés vers l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. D'autre part, des avions d'Air Caraïbes et French Bee ont dû décoller sans bagages en soute.

"On va se retourner vers ADP et présenter la facture"

Marc Rochet, qui a précisé que ses deux compagnies ont refusé d'annuler des vols, a dit attendre d'ADP "des moyens de réponse" dans de telles situations. "On est dans le deuxième aéroport de France quand même, on est à Orly, on est pas au fin fond d'un pays perdu", a-t-il pointé.

L'incident "a duré trop longtemps et ça n'a pas été assez réactif", a-t-il dénoncé, avant de rappeler : "C'est nous qui allons indemniser nos clients, c'est nous qui avons supporter les coûts, par exemple, de débarquer massivement le fret et le cargo de nos avions pour prendre des bagages le lendemain". "On va se retourner vers Aéroports de Paris, et comme on le dit en langage courant, présenter la facture", a-t-il affirmé...