'Panier anti-inflation' : des distributeurs devancent le gouvernement !

Carrefour a déjà mis en place un "défi anti-inflation" pour proposer 30 produits essentiels pour moins de 30 euros. De son côté, l'enseigne Système U lance ce mercredi un dispositif de 150 produits à prix coûtant.

(Boursier.com) — Pour faire face à la hausse des prix, le gouvernement planche depuis plusieurs semaines sur un "panier anti-inflation" qui permettrait aux Français de bénéficier d'une liste de produits du quotidien à prix bas. Au micro d''Europe 1' lundi, la ministre des PME et du Commerce, Olivia Grégoire, a indiqué que ce dispositif pourrait être mis en place "à partir du mois de mars, pour trois mois".

Or, certains distributeurs n'ont pas attendu le gouvernement, de nombreux magasins ayant déjà mis en place des promotions sur des produits du quotidien. Ce mercredi, Système U a annoncé lancé son propre "panier anti-inflation", avant celui du gouvernement... "Avec cette mesure inédite et massive, nous nous engageons pour le pouvoir d'achat de nos clients, en réponse à l'appel du gouvernement pour un panier anti-inflation", a estimé sur Twitter le président de l'enseigne, Dominique Schelcher.

"Dans le cadre du projet gouvernemental de 'panier anti-inflation' pour le 1er mars auquel ils travaillent, les Hyper U et Super U ont décidé de lancer le dispositif de 150 produits U à prix coûtant sans attendre, et ce dès le 1er février et pour une durée indéterminée", précise le quatrième distributeur en France derrière E.Leclerc, Carrefour et Intermarché, dans un communiqué.

Dès aujourd'hui, HYPER U SUPER U 150 U quotidien, à coûtant. Avec cette mesure inédite et massive, nous nous engageons pour le pouvoir d'achat de nos clients, en réponse à l'appel du gouvernement pour un panier anti-inflation @oliviagregoire. pic.twitter.com/18SnrpOzJO — Dominique Schelcher (@schelcher), via Twitter

Faire une action collective" pour que "les gens puissent avoir une balise et se repérer"

Pour sa part, Carrefour s'est engagé, dès l'été dernier, dans un "défi anti-inflation" pour proposer 30 produits essentiels pour moins de 30 euros, tandis que Leclerc lançait son "bouclier anti-inflation" qui comprend plus de 230 produits du quotidien. Du côté d'Intermarché, "500 produits du quotidien" sont proposés à moins de 1 euro...

Ces initiatives ont été lancées, alors que la ministre déléguée au Commerce a dit vouloir proposer "aux distributeurs de faire une action collective" pour que "les gens puissent avoir une balise et se repérer dans ces prix à la consommation". Elle a toutefois admis que les discussions étaient difficiles. "Ils acceptent cette proposition, tant mieux. Ils n'acceptent pas, j'en serai fort marrie", a-t-elle affirmé.

"A prix bas et non à prix coûtant ou à prix cassé"

Revenant sur le "panier anti-inflation" que le gouvernement souhaite mettre en place, Olivia Grégoire évoque un "panier d'une petite cinquantaine de produits du quotidien qui correspondrait aux besoins d'une famille avec enfants et qui serait à prix bas et non à prix coûtant ou à prix cassé, les mots ont leur sens".

Alors que les prix des aliments ont grimpé de plus de 12% sur un an, l'objectif est que "les Français puissent avoir sur un panier du quotidien des prix attractifs", a-t-elle souligné, avant d'ajouter : "j'ai à coeur qu'il y ait aussi des produits de qualité, des produits frais, bio et que ce ne soit pas uniquement un panier petits prix, mais un panier du quotidien".