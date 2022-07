Panasonic, fournisseur de Tesla, prévoit d'augmenter de 20% la densité des batteries d'ici 2030

S'il est atteint, ce gain pourrait faire grimper l'autonomie d'un modèle Y de plus de 100 km...

(Boursier.com) — Un moyen pour Tesla de conserver son avance ? Panasonic Energy, l'un des principaux fournisseurs du constructeur américain de voitures électriques, travaille sur une nouvelle technologie pour augmenter de 20% la densité énergétique des batteries d'ici 2030, a indiqué dans une interview à 'Reuters' le directeur de la technologie de la société japonaise. S'il est atteint, ce gain pourrait alors faire grimper l'autonomie d'un modèle Y, par exemple, de plus de 100 km avec la même taille de batterie.

Dans le même temps, il pourrait permettre aux constructeurs de concevoir des véhicules électriques plus spacieux et éventuellement plus légers, tout en gardant l'autonomie de conduite inchangée. Ce gain pourrait être atteint grâce un nouveau mélange d'additifs, permettant aux cellules individuelles de fonctionner à une tension plus élevée sans endommager les performances des batteries, a ainsi expliqué Shoichiro Watanabe, également vice-président exécutif de Panasonic Energy.

"La course entre les fabricants de batteries a été de proposer des additifs plus puissants et plus efficaces", a-t-il estimé, ajoutant que Panasonic Energy prévoyait de réaliser ce gain sur plusieurs années, mais sans préciser quand sera déployée la nouvelle technologie.

Lancement de la production de masse d'une nouvelle batterie

"Améliorer la densité énergétique de 20% est tout à fait possible", a commenté Shirley Meng, professeur à l'Université de Chicago et scientifique en chef du centre de recherche sur les batteries du US Argonne National Laboratory, se disant "optimiste quant à cet objectif car la recherche a montré des données prometteuses dans tous ces domaines". Selon l'agence de presse, une augmentation de 20% de la densité énergétique se traduirait probablement par une densité énergétique de 900 wattheures par litre (wh/l) pour la cellule la plus avancée de Panasonic, contre 750 wh/l actuellement.

Pour rappel, Panasonic prévoit le lancement de la production de masse de sa nouvelle batterie lithium-ion destinée avant tout à Tesla d'ici fin mars 2024. Dévoilée par la société japonaise en octobre dernier, la batterie au format 4680 (46 millimètres de large et 80 millimètres de haut), qui est environ 5 fois plus grande que celles actuellement fournies au constructeur américain, devrait permettre de réduire les coûts de production et améliorer l'autonomie par rapport à la batterie 2170 de génération actuelle.

Le groupe d'Elon Musk prévoit d'utiliser ces batteries au format 4680 pour alimenter les nouvelles voitures Model Y construites au Texas. Une porte-parole de Panasonic a refusé de dire si la nouvelle technologie de batterie de la société serait intégrée au 4680 ou au 2170, ou aux deux. Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires de 'Reuters'.

Un moyen de ralentir la dégradation d'une batterie

Panasonic a développé un moyen de ralentir la dégradation d'une batterie à une tension plus élevée qui comprend l'utilisation de nouveaux additifs plus puissants à l'électrolyte de la batterie, a également affirmé Shoichiro Watanabe. Des tensions plus élevées permettent une capacité accrue de stockage d'énergie, mais de légères augmentations ont également tendance à entraîner une baisse démesurée des performances de la batterie.

Alors que de plus en plus de constructeurs automobiles déploient des modèles de véhicules électriques, les investisseurs recherchent des preuves que Tesla et ses fournisseurs de batteries, comme Panasonic, peuvent conserver leur avance dans l'industrie. Pour rappel, le système de batterie est l'élément le plus coûteux d'un véhicule électrique et l'amélioration des performances et la réduction des coûts sont considérées comme essentielles pour les ventes mondiales.

Le laboratoire national d'Argonne, l'un des plus importants laboratoires de recherche des Etats-Unis, travaille avec de nombreux fabricants de batteries. Les rivaux de Panasonic, dont CATL, LG Energy Solution, Samsung SDI, travaillent également sur des technologies qui promettent de fournir des batteries qui se chargent plus rapidement, fonctionnent plus longtemps et coûtent moins cher.