OVHcloud continue de soutenir les startups dans leur développement

Au terme du concours OVHcloud Startup Program Showcase, les 5 startups finalistes ont pu présenter leurs projets et Michel Paulin, CEO d'OVHcloud, a remis le prix OVHcloud Startup Program Showcase à U Impact.

(Boursier.com) — OVHcloud , leader européen du Cloud, s'engage depuis 2015 dans l'accompagnement effectif des startups du monde entier grâce à l'OVHcloud Startup Program. Celui-ci a permis d'identifier, de soutenir et d'assister dans leur développement plus de 2.600 startups en leur octroyant, pour les plus prometteuses, jusqu'à 100.000 euros de crédits technologiques gratuits, des heures de coaching, ou encore de la visibilité à l'international.

Afin d'offrir aux startups un véritable tremplin, OVHcloud organise l'OVHcloud Startup Program Showcase en partenariat avec Empact Ventures, un spécialiste global de la mise en relation à destination des startups.

Le 22 juin, tous les participants du concours OVHcloud Startup Program Showcase ont pu assister à un évènement final composé de tables rondes pour aider les startups à accéder à des financements et des contrats. Des conseils pour guider les startups dans leurs besoins technologiques et commerciaux ont également été dispensés...

Parmi les 5 finalistes, on retrouvait :

Anadata : cette société technologique offre des solutions en matière de détection à distance et d'analyse géospatiale à destination du continent africain,

Interest Protocol : un protocole de prêt conçu pour prendre en charge toutes les classes de crypto-actifs et notamment les NFTs, les jetons porteurs d'intérêts et les jetons fournisseurs de liquidités,

i.praedico : une assurance technologique qui calcule automatiquement la meilleure stratégie de compensation pour les blessures les plus sérieuses afin d'anticiper et d'optimiser le coût financier,

Polymore : détection automatique des déchets incorrectement triés en utilisant l'intelligence artificielle pour assister les sociétés spécialisées dans le traitement des déchets,

U Impact : une plateforme de placement durable pilotée par la donnée pour maximiser l'impact des investissements.

Jury en pointe

Le jury, composé cette année de Romain Grieu, Head of Corporate Finance OVHcloud, Ewa Geresz, Director Programs & Global Partnerships Venture Café Warsaw Foundation et Nicolas Romele, Global lead of Partnership & Ecosystem Marketing OVHcloud, a été particulièrement attentif à l'articulation de la mission des startups et le problème qu'elles se proposent de résoudre avec en corollaire la compréhension de leurs ambitions et jalons clés.

Le jury s'est aussi attardé sur la présentation par les équipes, l'aspect technologique, sans oublier l'usage qui sera fait de la dotation de 10.000 euros...

Investissements durables

A l'issue de ces pitches, Michel Paulin, CEO d'OVHcloud, a eu le plaisir d'annoncer que la startup gagnante de cette édition 2022 est U Impact dont le but est de s'assurer que tous les investissements sont des investissements durables pour l'avenir..."Nous sommes fiers de soutenir l'écosystème des startups et nous félicitons l'ensemble des participants à l'OVHcloud Startup Program Showcase pour la qualité de leurs propositions et leur engagement. OVHcloud est ravi de participer au développement des pépites de demain et saura leur faire profiter de l'expertise unique de ses équipes" a pu déclarer Michel Paulin, CEO d'OVHcloud.

Les fondateurs de U Impact se sont vu remettre la somme de 10.000 euros ainsi qu'un coaching en tête à tête avec Michel Paulin, CEO d'OVHcloud.

"Bravo aux finalistes pour l'excellence de leurs pitches et à U Impact pour avoir emporté les faveurs du jury. Nous avons hâte de les soutenir ainsi que tous les finalistes dans leurs aventures par le biais de l'OVHcloud Startup Program" a indiqué Philip Marais, Global Startup Program Leader pour OVHcloud.

Opportunités offertes

Le gagnant rejoint l'OVHcloud Startup Program et remporte des crédits Cloud gratuits tout en profitant du vaste réseau de connexions d'Empact Ventures constitué de partenaires, de clients, de fondateurs et d'investisseurs. Chacun des finalistes profitera des opportunités offertes pas ces super connexions...

"Nous sommes heureux d'avoir travaillé ces 6 derniers mois sur cette série d'évènements avec l'OVHcloud Startup Program en permettant de connecter des startups technologiques et des scales-ups du monde entier. Félicitations à tous les finalistes de l'OVHcloud Startup Program Showcase, en particulier au gagnant U Impact. Nous sommes impatients de connecter les startups avec des partenaires, clients ou investisseurs potentiels pour développer leurs potentiels" a déclaré Kosta Mavroulakis, fondateur CEO, Empact Ventures & the Super Connect Series.