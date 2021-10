OVH : une panne générale provoque l'arrêt de milliers de sites internet

"Suite à une erreur humaine durant la reconfiguration du network sur notre DC à VH (US-EST), nous avons un souci sur la toute la backbone", a indiqué le co-fondateur du géant de l'informatique français, Octave Klaba.

(Boursier.com) — Panne générale sur internet... A seulement deux jours de son introduction en Bourse, OVH est une nouvelle fois victime d'une panne d'ampleur ce mercredi. Le fournisseur de services cloud et hébergeur a affirmé qu'une "erreur humaine" avait provoqué la mise hors service de nombreux sites internet.

"Suite à une erreur humaine durant la reconfiguration du network sur notre DC à VH (US-EST), nous avons un souci sur la toute la backbone. Nous allons isoler le DC VH puis fixer la conf", a indiqué sur son compte Twitter Octave Klaba, le co-fondateur du géant de l'informatique français.

Des millions de sites se sont retrouvés inaccessibles, parmi lesquels les sites d'Aéroport de Strasbourg, d'Aquimer, d'asta.media, du Journal du Geek, de meteo85.com, le site de la ville Sainte. Les sites et applications de Doctinet, Doc4All, Girodmedical, Maildrop et Factorielles ont également été touchés...

Les sites hébergés par OVHcloud de nouveau accessibles

"Ces derniers jours, l'intensité des attaques DDoS a beaucoup augmenté. Nous avons décidé d'augmenter notre capacité de traitement de DDoS en ajoutant de nouvelles infrastructures dans notre DC VH (US-EST). Une mauvaise configuration du routeur a provoqué la panne du network", a poursuivi Octave Klaba

"Le routeur avec la mauvaise configuration D2 a été coupé", a-t-il ajouté. Suite à cette intervention, les sites hébergés par OVHcloud étaient effectivement de nouveau accessibles ce mercredi en milieu de matinée.

Introduction en Bourse vendredi

Cette panne intervient au pire moment pour les centres de données d'OVHcloud, qui doit faire son introduction en Bourse vendredi. Le groupe avait obtenu l'approbation de son document d'enregistrement le mois dernier par l'Autorité des marchés financiers. Le champion français du cloud espère lever 350 millions d'euros, et non plus jusqu'à 400 millions d'euros comme évoqué en septembre.

En mars dernier, un important incendie avait eu lieu sur un site de la société abritant des serveurs informatiques à Strasbourg. En seulement quelques heures, plus de 3 millions de sites internet étaient alors tombés en panne...