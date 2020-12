Outre-Mer : premiers lauréats du fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires

Outre-mer, l'industrie constitue un levier fort de la relance de l'activité économique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre du déploiement du plan "France Relance" présenté par le gouvernement début septembre, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie, ont présenté les 8 premiers lauréats du fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires, en Outre-Mer.

Dans les Outre-mer, l'industrie constitue un levier fort de la relance de l'activité économique, compte tenu du poids des secteurs de l'agroalimentaire, de la construction, des énergies, des nouvelles technologies ou du spatial. 8 intercommunalités de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion bénéficient déjà du programme national "Territoires d'industrie" pour accompagner, en lien avec les Régions-Collectivités, les plans d'actions territoriaux animés par les élus et les acteurs industriels mobilisés au niveau local...

Urgence économique et sociale

Afin de répondre à l'urgence économique et sociale dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid19 et à l'objectif de rebond, le Gouvernement a mis en place des mesures massives de soutien à la reprise de l'activité des entreprises et à la relance de notre économie. Le plan "France Relance" présenté par le Gouvernement le 3 septembre dernier bénéficie pleinement aux Outre-mer : au moins 1,5 milliard d'euros seront consacrés d'ici fin 2022 à des projets dans les territoires ultramarins.

Pour permettre aux entreprises industrielles de rebondir après la crise, Agnès Pannier-Runacher a annoncé, dans le cadre de "France Relance", le lancement du fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires, doté de 400 millions d'euros d'ici à 2022.

Ce fonds de soutien livre dès aujourd'hui ses premiers effets et permet d'accélérer la réalisation d'investissements industriels importants dans les Outre-mer.

Emplois à la clé

Ces 8 premiers projets lauréats, situés en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion, représentent plus de 5,7 millions d'euros de subventions mobilisées par France Relance pour un total de plus de 26,2 millions d'euros d'investissements productifs. Ils permettront aux entreprises concernées de diversifier leur activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et d'accélérer la transition écologie des territoires ultramarins avec à la clé la création de plus de 50 emplois.

Des projets de production de l'électricité à partir du gaz issu de la fermentation des déchets, de construction de bâtiments de production, d'implantation de nouveaux processus de production, contribueront notamment à la modernisation de l'industrie tout en limitant l'impact environnemental...

Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-mer, a déclaré : "Le plan de relance poursuit sa déclinaison dans les Outre-mer, qui bénéficient de l'ensemble des mesures de soutien aux entreprises. Je me réjouis de la sélection de ces premiers projets d'entreprises dans les DROMs, qui concourent à la modernisation des entreprises d'Outre-mer, et au renforcement de la compétitivité des territoires ultra-marins. Ces premiers projets ont vocation à être suivi par d'autres, dans les DROMs et les COMs en 2021 et 2022, qui s'ajouteront au 1,5 milliard d'euros fléchés sur l'Outre-mer. J'invite les entreprises d'Outre-mer qui ont des projets de développement à candidater, dès que possible, à ces appels à projets."

Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée chargée de l'Industrie, conclut : "Il n'y a pas de grande économie sans industrie... Et le coeur battant de cette industrie, ce sont nos territoires. Ce "Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires" permet, concrètement et dès aujourd'hui, de relocaliser dans nos régions des activités stratégiques et créatrices d'emploi. Ces premiers effets du plan de relance dans les Outre-mer sont le résultat d'une mobilisation de terrain, en parfaite collaboration entre les services de l'Etat et ceux des collectivités engagées dont je salue le travail mené ces dernières semaines."