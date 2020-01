Outils de gestion de finances personnelles : les 18-24 ans sont les plus utilisateurs !

Square, groupe de conseil en stratégie et organisation, a mené l'enquête...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que le nombre d'acteurs proposant des services bancaires ne cesse d'augmenter, Square, groupe de conseil en stratégie et organisation, a mené une enquête sur les usages, le niveau de connaissance et d'appétence des Français pour les fonctionnalités d'agrégation de comptes et de Personal Finance Management (outils de gestion des finances personnelles) : Quels sont les usages selon des générations ? Utilisent-ils les fonctionnalités d'agrégation de comptes ou de PFM proposées par leurs banques ou par les FinTech ? Sont-ils même au courant de leur existence... ?

Des outils de gestion et des fonctionnalités encore peu connus...

Malgré de nombreux acteurs présents sur le marché, il existe aujourd'hui une méconnaissance de la fonctionnalité d'agrégation de comptes et de PFM (Personal Financial Management).

Concernant l'agrégation de compte, il existe de nombreuses applications permettant aux clients de visualiser leurs comptes détenus dans plusieurs banques...

Les banques (Crédit Agricole, La Banque Postale, Caisse d'épargne, LCL, BNP Paribas, Société Générale) offrent cette fonctionnalité, mais seulement 34% du panel interrogé connaît l'existence de ce service.

Rôle précurseur des Fintech

Si les banques traditionnelles proposent ces outils de gestion, ce sont les FinTech spécialisées qui ont joué un rôle précurseur dans le domaine. En revanche, ces FinTech souffrent d'un déficit de notoriété...

L'application la plus connue et la plus utilisée par le panel est 'Gérer mes comptes' avec 23% de notoriété assistée dont 7% d'utilisation. Elle est suivie de Bankin' avec 19% de notoriété assistée et 5% d'utilisation. Linxo, Nestor ou Moneyboard, quant à elles, sont entre 8% et 10% de notoriété assistée.

Budgea, l'application d'agrégation de comptes et de PFM de Budget Insight, se place en troisième place en termes d'utilisation mais en septième position en termes de notoriété...

Outils PFM

L'étude révèle que les utilisateurs des applications des FinTech (Bankin', Linxo, Budget Insight...) sont 67% à être mono-bancarisés : ils privilégient l'application de la FinTech par rapport à celle de leur banque pour une meilleure ergonomie.

Ce constat s'observe également pour les outils PFM... 96% des Français ne connaissent par ce terme ! Mais 53% des français se déclarent intéressés par des fonctionnalités d'alertes et de notification, 36% par des fonctionnalités de conseil et de prévisions.

De même, bien que le terme ne soit pas reconnu, de nombreuses fonctionnalités de PFM sont utilisées au quotidien par les clients bancaires (20%) que ce soit au sein de leur banque ou via des applications tierces. 23% des sondés utilisent la fonctionnalité de catégorisation des dépenses et des revenus et 22% pour épargner dans un but précis...

Point clé

L'étude montre également que plus un client est multi-bancarisé, plus il aura tendance à connaître la PFM et l'agrégation de comptes. En effet, 5% des clients de 1 ou 2 banques connaissent l'appellation PFM contre 17% des clients de 5 banques et plus...

Il est à noter que cet intérêt pour les fonctionnalités de PFM tend à augmenter chez les plus jeunes. Plus connectés et plus mobiles, ce sont les jeunes de 18-24 ans qui utilisent et connaissent le plus ces services. En effet, 55% déclarent connaître la fonctionnalité d'agrégateur de comptes et 14% le terme PFM. A l'inverse, les 25-34 ans sont seulement 7% à connaitre ce terme et les 35-49 ans 1%...

L'IA, un levier de développement pour ces fonctionnalités

Les outils ne sont aujourd'hui qu'au tout début de leur performance technologique. L'intelligence artificielle va dans les prochaines années connaitre de grands progrès et permettra d'optimiser les cas d'usage en rendant des services concrets et de haute valeur ajoutée aux clients : anticiper des soldes débiteurs, informer les clients lors d'un mouvement non habituel... Le client se verra ainsi proposer une solution sur-mesure qui s'adapte à son quotidien.

Placé au coeur de l'expérience utilisateur, ces outils vont devenir un argument compétitif décisif dans la bataille concurrentielle autour de la tenue du compte bancaire...