Ouigo : les salariés appelés à faire grève les 3 et 4 juillet

Ouigo : les salariés appelés à faire grève les 3 et 4 juillet









L'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots ont appelé le premier week-end de juillet pour protester contre des "conditions de travail dégradées"...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Des perturbations à prévoir pour les départs en vacances... Alors qu'une grève nationale est d'ores et déjà prévue le jeudi 1er juillet, notamment pour réclamer à la direction de la SNCF une hausse générale des salaires, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots ont appelé lundi soir les salariés de Ouigo à faire grève le week-end du samedi 3 et dimanche 4 juillet, pour protester contre des "conditions de travail dégradées".

"La direction de Ouigo refuse de répondre favorablement à nos demandes. Une reconnaissance est de mise. L'impact de la crise sanitaire n'est pas sans conséquence sur l'organisation du travail et sur nos familles", écrivent les organisations syndicales dans leur communiqué commun.

Les trois syndicats exigent ainsi une "gratification exceptionnelle à titre de compensation de l'engagement des salariés Cheminots Ouigo dits 'en première ligne'", pendant l'épidémie de Covid-19.

Des conditions de travail "inacceptables"

Ils dénoncent des conditions de travail "inacceptables", notamment pour les agents du service commercial trains et "les personnels sédentaires", avec des "journée de services impactées par de nombreuses modifications de commande tardives".

Les syndicats évoquent également une "perte importante de la rémunération liée aux éléments variables de solde, entraînant des difficultés financières importantes".

Une "grève fourre-tout" le 1er juillet ?

La direction de la branche low-cost de la SNCF "portera l'entière responsabilité d'une grève massive", préviennent-ils, tout en critiquant la grève du 1er juillet initiée par la CGT-Cheminots et qualifiée de "grève fourre-tout". La CGT réclame notamment "de réelles négociations pour un statut social de haut niveau" et "l'arrêt des réorganisations" à la SNCF...

Lundi, les transports franciliens ont connu des perturbations, alors que plusieurs syndicats, dont SUD-Rail, la CGT, l'Unsa et la CFDT, avait appelé à la grève des conducteurs des RER et Transilien en Île-de-France, pour dénoncer l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire...