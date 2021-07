"Oui, le cinéma souffre beaucoup", admet Bruno Le Maire

"Oui, le cinéma souffre beaucoup", admet Bruno Le Maire









L'instauration, le 21 juillet, des nouvelles mesures restrictives pour accéder aux salles a entraîné un effondrement de la fréquentation.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une "catastrophe industrielle, selon la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), qui regroupe les principaux distributeurs français Gaumont, Universal pictures, ou Studiocanal. La mise en place du pass sanitaire a fait chuter la fréquentation dans les salles de cinéma le 21 juillet, alors que les salles obscures attendaient beaucoup des vacances estivales pour se refaire une santé.

"Oui, le cinéma souffre beaucoup actuellement : il y a beaucoup de sorties, moins d'entrées que prévu, le pass sanitaire a eu un impact, je le reconnais très volontiers sur le secteur spécifique du cinéma", a admis le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, au micro de France Inter.

Rendez-vous le 30 août

"Nous avons reçu avec Roselyne Bachelot (la ministre de la Culture) les acteurs de la culture, des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des salles de concert. Nous sommes là, puisque nous maintenons les aides pendant l'été et nous nous reverrons le lundi 30 août pour faire le point sur la situation de ces secteurs et voir quelles seraient les mesures complémentaires nécessaires", a poursuivi le patron de Bercy.

Trop tard ? "Des mesures d'aide ont déjà été annoncées par le CNC (Centre national de la cinématographie) hier et le 30 août est la bonne date pour connaître la perte de chiffre d'affaires. Moi j'espère bien que les choses vont remonter", a répondu Bruno Le Maire.

Pass sanitaire

Les entrées dans les salles ont chuté brutalement de 70% entre le mardi 20 juillet et le mercredi 21, date de l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les lieux de loisirs pouvant accueillir plus de 50 personnes, qui requiert une vaccination complète ou un test négatif.

Les parcs de loisirs ne sont pas épargnés non plus par les nouvelles règles... "Globalement il y a une chute très forte, de 20 à 50% selon les sites, et jusqu'à 70% chez certains. Plus le site est petit, plus l'achat est impulsif, la veille ou le matin même, et moins on vend de tickets à cause du pass sanitaire", a déclaré Arnaud Bennet, président du syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (Snelac), dans un entretien au 'Parisien'.