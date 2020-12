Où en est l'épargne retraite par capitalisation, un an après le lancement du PER (Etude)

En progrès, mais toujours insuffisant...

(Boursier.com) — Selon les résultats de l'édition 2020 de l'Observatoire des Retraites Européennes d'Eres spécialiste en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, l'épargne retraite des Français s'est élevée à 964,6 milliards d'euros en 2019, en hausse de plus de 63% par rapport à 2009. Elle est ainsi passée de 591,3 MdsE en 2009 à 964,6 MdsE en 2019, soit une progression de 63,1%. Elle grimpe cependant moins vite que dans les pays de l'OCDE...

Sur la même période de 10 ans (2009-2019), l'épargne retraite dans les pays membres a progressé de 87% (Source : OCDE, "Pension markets in focus 2020"). En 2019, elle représentait 23% de l'épargne financière totale des Français et 40% du PIB français. Cette dernière se répartit entre les produits d'épargne retraite dédiés (environ 230 MdsE d'encours) et les autres placements financiers de type PEE, livrets, valeurs mobilières et assurance vie.

L'assurance vie représente désormais seulement 41% des encours, contre 48% en 2009...

Les épargnants en sont friands

Les produits de retraite individuels et l'épargne salariale sont plébiscités par les épargnants. Sur cette période de 10 ans (2009-2019), les encours des produits de retraite individuels (PERP, Madelin, PREFON, COREM) ont progressé de 141% et les encours d'épargne salariale (PEE, PERCO) ont grimpé de 103%.

Les versements sur les produits de retraite individuels et l'épargne salariale sont passés de 8,8 MdsE à 14 MdsE, soit une progression de près de 60%.

"La croissance des encours est surtout tirée par les produits d'épargne retraite individuelle et l'épargne salariale. Les produits gagnants de la réforme Pacte sont déjà plébiscités par les épargnants et l'arrivée du Plan d'Epargne Retraite ne fera qu'accélérer la tendance" a commenté Mirela Stoeva, Directrice des études chez Eres.

Taux de remplacement en question

L'épargne retraite des Français est détenue à parts égales entre actifs et retraités : 49,6% de l'épargne retraite des Français est dans les mains des actifs (478 MdsE) ; 50,4% de l'épargne retraite des Français revient aux retraités (486 MdsE).

L'épargne retraite par capitalisation des Français reste toutefois insuffisante pour compenser la baisse prévisionnelle du taux de remplacement offerts par les régimes par répartition... En 2019, l'épargne retraite par capitalisation détenue par les actifs (478 MdsE) ne permettait de compenser que 3 points de baisse du taux de remplacement offert par les régimes par répartition. Le montant d'épargne retraite par capitalisation additionnel nécessaire pour compenser une baisse des taux de remplacement de 5 points est estimé à 340 MdsE.

"Le financement des régimes de retraite publics par répartition est soumis à une pression démographique et financière croissante. Le Conseil d'Orientation des Retraites anticipe une baisse des taux de remplacement (indicateur de la perte de revenu instantanée que subissent les individus lorsqu'ils passent de l'activité à la retraite) supérieure à 5 points entre la génération partant actuellement à la retraite et la génération suivante. Les actifs devraient augmenter leur stock d'épargne retraite de plus de 70% (passage de 478 MdsE à 818 MdsE) pour compenser cette baisse", a expliqué Pierre Emmanuel Sassonia, Directeur associé d'Eres