Oscars 2023 : lever de rideau sur la reprise et les risques dans le secteur du divertissement

Le cinéma et le spectacle vivant ne se sont pas encore totalement remis de la crise sanitaire...

(Boursier.com) — La 95ème cérémonie des Oscars aura lieu dimanche 12 mars au Dolby Theater de Los Angeles... Tous les regards seront tournés vers la côte ouest des Etats-Unis ce week-end où se retrouvera le gratin du 7ème art... En attendant, le cinéma et le spectacle vivant ne se sont pas encore totalement remis de la crise sanitaire et doivent évoluer dans un nouvel environnement marqué par les risques d'ordre économique, technologique et environnemental, selon les nouvelles perspectives du secteur présentées par l'assureur Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Acteur majeur sur le marché mondial de l'assurance du divertissement, AGCS poursuit un partenariat centenaire avec l'industrie du cinéma, qui remonte aux films de Charlie Chaplin. Il a ainsi assuré cinq des dix films nommés dans la catégorie du meilleur film aux Oscars 2023.

"Le secteur du divertissement a enregistré une très bonne année 2022. Nous sommes sur la voie de la reprise, mais pas encore au bout de nos peines", a commenté Michael Furtschegger, directeur mondial du divertissement chez AGCS. "Au cours des trois années qui se sont écoulées depuis que la crise sanitaire a éclaté, le monde a changé... Le secteur doit continuer de s'adapter aux nouvelles technologies, à la multiplication des plateformes, aux mutations des modes de consommation et aux changements de goût du public, notamment des jeunes générations ".

Bons signes

Malgré ces difficultés, le public retourne dans ses salles et sur ses plateformes préférées. Les chiffres sont donc encourageants : Les recettes du box-office ont atteint 25,9 milliards de dollars en 2022, selon Gower Street Analytics. Cela représente 27% de plus qu'en 2021, mais encore 35% de moins que la moyenne des trois années précédant la pandémie (2017-2019).

Les recettes de la musique live devraient par ailleurs dépasser les niveaux d'avant la pandémie en 2024... Les abonnements aux sites de streaming musical numérique alimentent la croissance de la musique enregistrée, dont les recettes devraient s'élever à 45,8 milliards de dollars en 2026, contre 36,1 milliards en 2021, selon PwC.

Le spectacle vivant fait également sa rentrée avec des recettes et une fréquentation en hausse. Enfin, l'industrie mondiale du sport résiste bien, soutenue par les droits sportifs, les accords de parrainage et un calendrier fixe d'événements et de championnats internationaux...

Le contexte économique

Toutefois, comme d'autres secteurs, le divertissement n'est pas à l'abri des circonstances économiques, telles que la hausse des prix ou la pénurie de personnel. "Nos clients ressentent les effets de l'inflation, avec un accroissement des coûts des productions et des spectacles", explique Michael Furtschegger. "Les dépenses de personnel ont augmenté en raison de la fuite des talents constatée après la pandémie. Les salles aussi sont en nombre insuffisant, car aux nouveaux événements et festivals, s'ajoutent les nombreux spectacles qui avaient été reportés pendant la pandémie. Les grandes manifestations sont florissantes, mais les petites sont davantage exposées à des facteurs tels que les prix des salles, des transports et de l'énergie. Nous nous attendons à une consolidation croissante du secteur, avec le rachat de petites salles et sociétés de production en difficulté par des opérateurs plus importants".

Privilégier la qualité sur la quantité

La technologie a levé de nombreux obstacles à l'entrée des créateurs de contenus : presque tout le monde peut aujourd'hui télécharger des vidéos sur TikTok, YouTube ou Instagram. À l'autre bout de l'échelle, les grands studios et les entreprises technologiques lancent leurs propres plateformes. Le volume de contenus actuellement créés et distribués est tel que la qualité peut faire la différence sur un marché encombré...

"Nous observons une évolution vers la qualité dans la production cinématographique, mais ce choix a un prix, note Wanda Phillips, directrice de l'assurance divertissement, Amérique du Nord, chez AGCS. Les entreprises ont besoin de savoir qu'elles seront suffisamment assurées pour des projets de productions complexes. Lorsque les coûts augmentent, les expositions aussi, chaque jour de tournage étant plus onéreux. Et cela peut avoir des conséquences sur le montant d'un sinistre."

Suivre les tendances en matière de développement durable

L'influence des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur le secteur ne cesse de croître...

Cette année, à la cérémonie des Oscars, les robes seront vertes sur le tapis rouge, l'Académie encourageant une approche plus responsable des tenues de soirée. Pour ses spectacles, le groupe britannique Coldplay a promis de réduire de moitié les émissions de carbone liées à sa tournée mondiale Music of the Spheres par rapport à 2016-2017. Il a également pris une série d'engagements durables, dont le paiement d'un supplément pour le carburant d'aviation, l'approvisionnement en marchandises éthiques et durables, ainsi que la plantation d'un arbre pour chaque billet vendu...

"Les jeunes générations sont particulièrement soucieuses de l'environnement et les organisateurs de festivals notamment en tiennent compte, fait remarquer Michael Furtschegger. Un nombre croissant d'entreprises de spectacle s'engagent à atteindre des objectifs de développement durable, pour réduire les émissions liées aux tournées."

L'avenir virtuel

Le streaming est aujourd'hui fondamental dans le monde du divertissement et des médias. La visioconférence constitue un secteur particulier en forte croissance... Ainsi, le marché mondial des événements en ligne a été évalué à plus de 114 milliards de dollars en 2021 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen composé de 21,4% entre 2022 et 2030. Même en mode distanciel, l'organisation d'une conférence comporte des risques, tels qu'une défaillance de transmission en raison d'un événement météorologique ou d'une catastrophe naturelle, un incendie dans l'unité de diffusion ou un problème de réseau impactant l'infrastructure de diffusion. Le matériel et le studio en location peuvent aussi subir des dommages.

Les contenus de réalité virtuelle et en direct poursuivent également leur progression, facilitée par les services à la demande et les plateformes de réseaux sociaux. Selon PwC, le segment de la réalité virtuelle est celui qui affiche la croissance la plus rapide au sein du divertissement et des médias. Suivant les prévisions pour 2021-2026, il pourrait peser 7,6 milliards de dollars. Le gaming devrait représenter 85 % du chiffre d'affaires total d'ici 2026.

Les mondes du gaming, de la musique et du divertissement continuent de converger... "Les plateformes de jeu comme Fortnite et Roblox deviennent des espaces sociaux et de divertissement, tandis que les contenus de jeu se confondent avec les réseaux sociaux et les plateformes de streaming", souligne encore Michael Furtschegger. En janvier, HBO a lancé The Last of Us, une adaptation du jeu vidéo se déroulant dans un monde post-apocalyptique, applaudie par la critique... Parallèlement, le jeu vidéo continue de se développer en sport-spectacle, avec un nombre mondial de spectateurs d'e-sport qui pourrait dépasser 640 millions en 2025, selon un récent rapport.

De nouveaux risques entrent en scène !

"Les protocoles de santé et de sécurité, notamment en cas de nouvelles pandémies, l'augmentation des risques météorologiques et la gestion des foules sont quelques-uns des principaux risques que le secteur du divertissement doit suivre de près. "La crise sanitaire et le tir mortel survenu sur un tournage ont montré que le secteur doit veiller à ses protocoles de santé et de sécurité", poursuit Michael Furtschegger.

Le changement climatique est une autre source d'inquiétude. "Nous assistons à une hausse des événements météorologiques anormaux, tels que les tempêtes et inondations en Europe ou les incendies en Californie. Ces catastrophes sont nécessairement désastreuses pour les spectacles, en termes d'exposition au risque d'annulation, mais aussi de dommages aux biens et aux personnes."

La gestion des foules a toujours été associée à des risques, rappelle Kurt Miner, directeur général du divertissement chez Allianz Risk Consulting, Amérique du Nord. Mais les organisateurs d'événements sont désormais mieux à même de suivre et de protéger une multitude de personnes, ainsi que les artistes, grâce à la vidéosurveillance en temps réel. Les experts en sécurité peuvent contrôler à distance deux ou trois événements, dont chacun peut se dérouler sur plus de 60 kilomètres carrés. Ils peuvent repérer les risques tels que les sorties bloquées ou les barrières endommagées. Ils peuvent également suivre les réseaux sociaux pour anticiper une ruée et éviter une bousculade, en envoyant une équipe de sécurité sur site avant que la situation ne devienne incontrôlable. Les chutes et glissades sont les causes les plus fréquentes de sinistres en assurance des spectacles. Les organisateurs doivent donc veiller à la présence du personnel sanitaire et des moyens de transport nécessaires vers les établissements de santé les plus proches...