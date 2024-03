Origine française des produits : un tiers des établissements contrôlés sont "en anomalies"

"Près de 2.000 contrôles ont déjà été réalisés à tous les stades de la commercialisation : 683 établissements sont en anomalies", a indiqué le ministre de l'Economie.

(Boursier.com) — Face à la colère des agriculteurs, le gouvernement a annoncé, parmi d'autres mesures, une augmentation des contrôles non seulement dans la grande distribution, mais aussi chez les industriels. Plus de 10.000 contrôles de l'origine française des produits alimentaires sont prévus en 2024 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Ce mercredi, le ministère de l'Economie a dressé un premier bilan de ces contrôles. Ainsi, "près de 2.000 contrôles ont déjà été réalisés à tous les stades de la commercialisation : 683 établissements sont en anomalies", a indiqué Bercy dans un communiqué.

"Ces contrôles portent sur l'ensemble des produits alimentaires bruts et frais notamment des secteurs des fruits et légumes, des produits carnés et des boissons alcoolisées", a également précisé le ministère, ajoutant qu'ils sont "déployés tant à la distribution afin de garantir l'information claire et loyale du consommateur sur les affichages et étiquettes des produits que tout au long de la chaîne de commercialisation afin d'approfondir les investigations en cas d'indices de fraudes délibérées".

413 avertissements

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et la ministre déléguée aux Entreprises Olivia Grégoire ont également assuré que 413 avertissements vont être adressés aux établissements dont les non-conformités relèvent d'"une méconnaissance de la règlementation".

Concernant les manquements les plus graves, 130 demandes de mise en conformité seront faites par voie d'injonction, 2 amendes administratives seront dressées et près de 150 procès-verbaux pénaux seront adressés à la justice.

Bercy rappelle que la francisation désigne le fait d'attribuer une origine française à un produit, comme des fruits et légumes ou de la viande, alors qu'il ne l'est pas réellement. Cette pratique commerciale trompeuse peut entraîner des sanctions allant jusqu'à 2 ans de prison et 300.000 euros d'amende pour les personnes physiques, et jusqu'à 10% du chiffre d'affaires pour les personnes morales.