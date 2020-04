Orange se mobilise en soutenant les EHPAD, les hôpitaux de France et la Croix-Rouge française

Depuis trois semaines, Orange et la Fondation Orange se mobilisent pour venir en aide aux patients isolés en offrant du matériel adapté ainsi qu'une connectivité enrichie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Depuis le début de crise liée au COVID 19, deux problématiques en matière de communication ont été identifiées par les institutions hospitalières : la connectivité et le matériel. En effet, certains patients sont arrivés dans ces services sans smartphone ou dans l'impossibilité physique de les utiliser. Ainsi, de nombreux hôpitaux et EHPAD, de toute la France, se sont tournés vers Orange pour tenter de trouver une solution.

Depuis trois semaines, Orange et la Fondation Orange se mobilisent pour venir en aide aux patients isolés en offrant du matériel adapté ainsi qu'une connectivité enrichie. 65 établissements hospitaliers et EHPAD, de tout le territoire métropolitain, ont été dotés de tablettes et d'Airbox, celles-ci permettant de connecter jusqu'à 10 appareils simultanément en wifi.

Collectif d'entreprises

Orange participe également à l'initiative solidaire au travers du collectif d'entreprises pour une économie plus inclusive en France et de la Simplon Foundation. Il s'agit de financer du matériel pour les hôpitaux, les structures sanitaires et les EHPAD afin que les patients isolés par les mesures de confinement puissent rester en contact avec leurs proches.

Dans ce cadre Orange contribuera, par exemple, à la dotation de 1.000 Airbox supplémentaires...

Afin d'équiper les Seniors les plus isolés, Doro France et Orange font également un don de 500 mobiles équipés de carte Sim à la Croix-Rouge française. Chaque carte Sim a été dotée par l'opérateur d'une recharge d'1h20 de communication et permet également de passer des appels et d'envoyer des sms en illimité de 21h à minuit. Ces mobiles équipés seront ainsi destinés aux personnes des Ephad de la Croix Rouge...

La Fondation Orange engagée dans plusieurs autres initiatives solidaires...

La Fondation Orange a alloué un fond d'urgence de 650.000 euros au profit de trois acteurs majeurs, en première ligne dans cette crise sanitaire : la Croix Rouge, la Fondation AP-HP (Assistance Public - Hôpitaux de Paris) et la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

Une aide financière exceptionnelle de 200 KE va également permettre à 52 FabLabs Solidaires de la Fondation, dans 10 pays européens & africains, d'acheter la matière première pour produire au total 200.000 visières de protection réutilisables pour le personnel soignant des hôpitaux de leur région. Pour rappel, Orange a déjà fait don de plus de 100.000 masques au personnel de santé, partout en France...

La Fondation Orange mobilise 200 salariés en mécénat de compétences de son association Orange Solidarité, comme médiateurs numériques sur la plateforme https://solidarite-numerique.fr . Ils apportent désormais leur temps et leurs compétences pour aider, par téléphone ou en ligne, les personnes isolées...