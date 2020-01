Orange partenaire de 'Change Now' à Paris

'Change Now' est un sommet international dont la vocation est d'accélérer et d'accompagner l'écosystème des solutions répondant aux grands enjeux environnementaux et sociétaux...

(Boursier.com) — Orange est partenaire de 'Change Now', l'événement qui se déroule du 30 janvier au 1er février à Paris au Grand Palais... 'Change Now' est un sommet international dont la vocation est d'accélérer et d'accompagner l'écosystème des solutions répondant aux grands enjeux environnementaux et sociétaux.

Orange a placé l'engagement environnemental au coeur de sa stratégie avec 'Engage 2025', son nouveau plan stratégique. "Sa participation à Change Now est une formidable occasion de démontrer les interactions nécessaires entre grandes entreprises et start-up pour atteindre un but commun : répondre au défi climatique" commente le groupe.

C'est également l'opportunité de sensibiliser les visiteurs sur les actions menées par Orange pour la maîtrise et la diminution de son empreinte énergétique et écologique et de proposer des gestes et solutions simples afin de réduire l'impact environnemental de ses usages numériques comme :

faciliter le recyclage de ses anciens appareils, notamment les téléphones mobiles (15 millions de mobiles ont déjà été collectés à date dans le Groupe) rappeler que la fabrication d'un mobile représente les trois quart de son impact environnemental faire prendre conscience de la consommation d'énergie des appareils branchés ou en charge présenter la nouvelle Livebox : l'empreinte carbone de la Livebox5 est réduite de 29% (par rapport à celle de la Livebox4) visiter un DataCenter en réalité virtuelle découvrir et manipuler le dernier Fairphone, le téléphone le plus équitable et le plus durable au monde

Ramon Fernandez, Directeur Général Délégué d'Orange, participera le 30 janvier à la session "Business with values" de 12h30 à 13h45.

Orange et l'empreinte carbone

Orange s'est fixé un objectif ambitieux d'exemplarité environnementale, en ligne avec les recommandations du GIEC : atteindre le net zéro carbone en 2040, soit avec dix ans d'avance sur l'objectif du secteur, le tout dans un contexte d'explosion des données sur ses réseaux.

Pour y parvenir, des engagements ont été pris dans le cadre du plan stratégique du groupe Engage 2025 :

un recours accru aux énergies renouvelables qui représenteront plus de 50 % du mix énergétique du Groupe en 2025 (contre 18 % aujourd'hui), avec une ambition toute particulière en Afrique un effort sans précédent d'efficacité énergétique, grâce au programme Green ITN 2: un plan d'actions qui repose sur l'optimisation des déploiements 5G, l'éco-efficience des data-center, la réduction de la consommation d'énergie des équipements comme les box.

Orange et le recyclage

D'ici 2025, l'économie circulaire sera un pan essentiel de l'engagement environnemental du Groupe qui a pour objectif d'atteindre les résultats suivants :

20% d'équipements reconditionnés dans nos infrastructures réseaux et centres de données inscrire 100% de nos produits sous la marque Orange, dans une démarche d'éco-conception collecter 30% des mobiles vendus dans chaque pays en Europe, et l'équivalent en DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) de 20% de nos ventes en MEA atteindre 10% de nos volumes de ventes en Europe de téléphones mobiles reconditionnés proposer dans chaque pays Européen un service attractif de réparation des mobiles

Orange est engagé dans un programme de collecte et de recyclage des mobiles déployé en France et en Afrique et en collaboration avec Emmaüs International. Orange collecte, trie, recycle ou reconditionne les anciens téléphones, qui pourront alors intégrer le marché de l'occasion. Les bénéfices générés par la vente issue de la collecte citoyenne en France sont entièrement reversés au réseau Emmaüs International.

La présence d'Orange au Change Now Summit s'inscrit également dans le cadre de sa campagne sur l'engagement sociétal et plus particulièrement sur le volet " environnement ". A travers cette nouvelle campagne, Orange souhaite sensibiliser à l'intérêt du recyclage...