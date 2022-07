Orange Espagne et Masmovil rapprochent leurs activités pour 18,6 MdsE

L'accord entre Orange et Masmovil se conclut sur une valorisation d'entreprise de 18,7 MdsE. La co-entreprise crée, Lorca JVCO, investira dans la 5G et la Fibre en Espagne...

(Boursier.com) — Orange et Masmovil sont parvenus à un accord concernant le regroupement de leurs activités en Espagne. Les deux groupes étaient entrés en négociations exclusives le 8 mars. Leurs échanges se concrétisent désormais par la création d'une co-entreprise à 50-50 : Lorca JVCO. La nouvelle société sera co-contrôlée par Orange et Masmovil, qui disposeront de droits de gouvernance égaux dans la nouvelle entreprise.

Selon Christel Heydemann, Directrice générale d'Orange, Lorca JVCO va combiner "les forces d'Orange et de Masmovil en un seul et unique acteur" capable "d'investir dans la 5G et la Fibre au profit des clients à travers l'Espagne". La joint-venture vient donc renforcer la position d'Orange en Espagne, tout en voulant développer l'énorme marché et les investissements en fibre optique (FTTH) et en 5G dans le pays.

Puissant potentiel financier

Cette association entre Masmovil et Orange permettra l'émergence en Espagne d'un acteur durable, doté d'une capacité financière d'envergure. Le deal s'est en effet négocié sur une valorisation globale d'entreprise de 18,6 milliards d'euros, dont 7,8 MdsE de valorisation pour Orange Espagne soit 7,2x l'Ebitda attendu pour l'entreprise en 2022, et 10,9 MdsE de valeur d'entreprise pour Masmovil, Euskaltel inclus, soit 8,7x l'Ebitda escompté pour 2022.

La négociation s'est donc conclue pour un prix de 1 MdE de moins que les bases annoncées le 8 mars, lors de l'entrée en négociations exclusives d'Orange et Masmovil. La valorisation de l'ensemble Masmovil - Euskaltel était alors de 9,9x l'Ebitda attendu de 2022.

Le processus de 'due diligence' mené depuis mars a confirmé des synergies potentielles supérieures à 450 millions d'euros par an, atteignables à partir de la 4e année suivant la finalisation de la transaction, qui est annoncée "au plus tard pour le 2e semestre 2023".

Une future entreprise cotée

Les négociations entre Orange et Masmovil ont également débouché sur une levée de dette sans recours de 6,6 MdsE. Elle financera notamment un paiement de 5,85 MdsE versé en amont au Groupe Orange et aux actionnaires de Masmovil. La dette existante de Masmovil restera en place.

La politique financière menée entre Orange et Lorca JVCO aura pour objectif d'atteindre un niveau de dette nette de 3,5x l'Ebitda, afin de faciliter une introduction en bourse de la co-entreprise, "à moyen terme".

En effet, l'accord entre Masmovil et Orange intègre un droit, pour chacune des deux parties, de déclencher une introduction en bourse (IPO) sous certaines conditions. Celle-ci ne devrait toutefois pas se faire avant au moins deux ans, puisque durant cette période Masmovil et Orange ne pourront pas vendre leurs parts.

Au-delà de ces deux années, Orange pourrait potentiellement prendre le contrôle total de la nouvelle entité combinée, puisque l'accord prévoit pour Orange une option d'achat de la participation de Masmovil dans Lorca JVCO au prix de l'IPO.

Consolidation du marché

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence et des autorités administratives compétentes. Jusqu'à la finalisation effective de la transaction, les deux sociétés vont poursuivre leurs opérations de manière indépendante.

Avec cette opération, Orange concrétise son appétit, nourri de longue date, de consolidation du marché espagnol de la téléphonie. L'Espagne est en effet l'un des pays européens les plus compétitifs du secteur, avec des dizaines d'opérateurs.

Notamment avec cette opération, Orange coupe la ligne de Vodafone, qui tentait depuis plusieurs années de s'associer à Masmovil. Ce rapprochement permet aussi à Orange d'étendre son potentiel d'influence en Espagne, qui est son second marché après la France.

La future entité créée devrait générer plus de 7,3 MdsE de chiffre d'affaires et un bénéfice opérationnel annuel supérieur à 2,2 MdsE, de quoi venir un peu peu plus concurrencer Telefonica, le leader du marché espagnol .