Or ou Argent : faites le bon choix !

Malgré la décrue de l'inflation ces derniers mois des deux côtés de l'Atlantique, l'once d'or continue d'évoluer sur ses meilleurs niveaux historiques en ce début d'année, au-dessus de la barre des 2.000 dollars. Dans un monde plus que jamais incertain d'un point de vue géopolitique, l'aspect refuge du métal jaune prend tout son sens !

L'argent reste en revanche à la traîne, autour des 22$ l'once, bien loin de ses sommets historiques touchés en 2018 dans la région des 50$. Pour un analyste de la place, " il est logique que le métal jaune, du fait de sa rareté, profite de cette situation d'incertitude ambiante, au moment où la question d'un nouvel ordre mondial se pose ouvertement sous la pression russe, mais aussi chinoise, ce qui alimente les affrontements militaires aux quatre coins de la planète ".

Offre bien garnie

A lire aussi...

Parmi les explications qui reviennent sur le marché concernant le peu d'enthousiasme suscité par l'argent face à l'or ces dernières années, les analystes notent une offre excédentaire qui a longtemps handicapé les cours, au point de faire refluer les prix de l'once d'argent vers les 15 dollars dans le courant de l'année 2022... Le rebond s'est seulement opéré dans le sillage d'une hausse récente de la demande industrielle. Explication : la transition écologique a réveillé la demande d'argent dans certaines industries, à commencer par l'énergie photovoltaïque.

L'INES, l'Institut National de l'Energie Solaire, rappelle ainsi que l'argent est utilisé à deux étapes de la fabrication des cellules et panneaux photovoltaïques : "Il est l'ingrédient conducteur de la pâte de sérigraphie qui permet d'imprimer les collecteurs de charges électriques à la surface des cellules silicium, l'étape de métallisation. Il est aussi présent dans les matériaux utilisés pour interconnecter les cellules entre elles, au moment de l'assemblage des panneaux". Reste qu'à moyen long terme, l'objectif est de diminuer les quantités d'argent, voire de le remplacer pour des raisons principalement écologiques...

Autant dire que parier sur une explosion de la demande à terme pourrait être un mauvais calcul, d'autant que le dernier rapport de l'USGS (United States Geological Survey), laisse envisager une hausse de l'offre via des découvertes importantes, en particulier en Russie. Rappelons au passage que le Mexique est le principal producteur d'argent dans le monde, suivi par le Pérou, les États-Unis, la Russie, la Pologne, la Chine et le Canada.

L'or règne en maître

L'argent n'est donc pas prêt de détrôner l'or dans les portefeuilles des grandes banques de la planète et dans les portefeuilles des gérants... Un des spécialistes en métaux précieux de la place rappelle d'ailleurs à ce sujet le rôle incontournable de la Russie et de la Chine dans l'évolution des cours de l'or : Pékin est non seulement le plus grand producteur d'or dans le monde, mais aussi un des plus gros acheteurs via la banque centrale chinoise. Jusqu'à 15% des achats mondiaux provenaient de Chine, pointait le World Gold Council l'année dernière... " Depuis quelques années, Pékin cherche clairement à diminuer sa dépendance au dollar, alors que le pays est historiquement un des grands détenteurs de la dette américaine. La grille de lecture passe ici aussi par ce qu'on appelle le " nouvel ordre mondial " que des pays comme la Chine et la Russie veulent mettre en place aux dépends des Etats-Unis " poursuit le spécialiste.

La Russie à la manoeuvre

La Russie n'est donc pas en reste dans ce processus de " dédollarisation ", une stratégie mise en place dès l'arrivée de Vladimir Poutine à la tête du pays au début des années 2000 et qui s'est accélérée sur la dernière décennie : En l'espace de 20 ans, le chef du Kremlin a poussé la banque centrale russe à reconstituer ses réserves en or de manière spectaculaire : de moins de 450 tonnes d'or en 1998, le pays a ainsi vu ses réserves grimper à 2.332 tonnes en 2023. Sur cette seule dernière année, la banque centrale a accumulé 150 tonnes d'or supplémentaire dans ses caisses... Un bon calcul quand on se souvient que l'once d'or valait moins de 400$ en moyenne il y a une vingtaine d'années !

Pour les économistes, cette stratégie permet de financer la guerre en Ukraine plus ou moins "hors des radars occidentaux", Moscou utilisant aussi d'autres matières précieuses pour régler la facture, à commencer par les diamants... L'occasion de rappeler que la richesse du pays tient pour plus de 95% à ses réserves naturelles : pétrole, gaz, charbon, uranium, étain, nickel... la liste est longue.

Cette année, les experts attendent de nouveaux arbitrages au profit de certaines matières premières ou d'actifs dématérialisés comme les cryptomonnaies (Bitcoin, Ether...) par souci de diversification, alimentés par le lancement des premiers ETF Bitcoin, tandis que le marché se prépare progressivement aux futures baisses de taux directeurs des banques centrales, Fed et BCE en tête, sans doute à partir de l'été...

