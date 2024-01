OpenAI lance la prèmiere boutique de chatbots personnalisés

"Nous lancerons le GPT Store la semaine prochaine", a annonce la startup à l'origine de ChatGPT. La plateforme permettra de partager, d'acheter et de vendre des chatbots personnalisés.

(Boursier.com) — La boutique d'OpenAI va bientôt ouvrir ses portes... Après un léger retard, la startup à l'origine de ChatGPT devrait lancer la semaine prochaine son magasin en ligne GPT, annoncé lors de la conférence DevDay en novembre dernier, comme l'indique un mail adressé aux utilisateurs de GPT Builder, relayé par 'The Verge'.

"Cher GPT Builder, nous tenons à vous informer que nous lancerons le GPT Store la semaine prochaine", a ainsi annoncé OpenAI, invitant les utilisateurs qui souhaitent partager leur GPT dans la boutique à "revoir nos politiques d'utilisation mises à jour et les directives de la marque GPT pour s'assurer que [son] GPT est conforme".

GPT Builder permet aux utilisateurs de créer leur propre version personnalisée de GPT en incorporant des commandes spécifiques. Le GPT Store leur offrira alors la possibilité de partager, d'acheter et de vendre des chatbots personnalisés.

Rémunérer les créateurs de GPT

La société soutenue par Microsoft avait annoncé cette nouveauté lors de sa conférence pour les développeurs en novembre. Elle avait notamment expliqué qu'elle permettrait de concevoir des agents d'intelligence artificielle (IA), appelés GPT. Ces chatbots personnalisés seront basés sur les modèles de langage d'OpenAI, en utilisant les instructions et documents fournis par le créateur du chatbot. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les abonnés ChatGPT Plus et les entreprises.

OpenAI avait également annoncé son intention de rémunérer les créateurs de GPT en fonction de l'utilisation de leurs agents d'IA dans la boutique, sans toutefois fournir davantage de détails sur cette initiative.

La boutique était initialement prévue pour novembre, mais son lancement a dû être repoussé en raison d'un mois chargé chez OpenAI, marqué par le renvoi puis la réembauche du PDG Sam Altman. La date a été décalée à décembre, puis reportée à nouveau.