OpenAI a un plan pour lutter contre la désinformation à l'occasion des nombreuses élections attendues dans le monde en 2024

Alors que 2024 sera riche en élections, l'entreprise californienne affirme travailler sur des outils visant à prévenir les abus potentiels de son agent conversationnel ChatGPT et son générateur d'images DALL-E.

(Boursier.com) — Alors que l'année 2024 est considérée comme historique par le nombre d'élections qui vont se tenir dans le monde, l'inquiétude monte face à la possibilité que les géants de l'intelligence artificielle (IA) deviennent des vecteurs de "fake news"... L'entreprise californienne OpenAI, à l'origine de ChatGPT, a annoncé préparer des outils contre la désinformation électorale pour tenter d'apaiser les craintes d'ingérence et s'assurer que ses services (l'agent conversationnel ChatGPT et le générateur d'images DALL-E) ne soient pas utilisés à mauvais escient...

"Nous voulons nous assurer que nos systèmes d'IA sont construits, déployés et utilisés en toute sécurité... Comme toute nouvelle technologie, ces outils présentent des avantages et des défis. Ils sont également sans précédent, et nous continuerons à faire évoluer notre approche au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur la manière dont nos outils sont utilisés", explique le laboratoire d'intelligence artificielle dans un article de blog.

"Alors que nous nous préparons pour les élections de 2024 dans les plus grandes démocraties du monde, notre approche consiste à poursuivre notre travail de sécurité de la plateforme en élevant des informations de vote précises, en appliquant des politiques mesurées et en améliorant la transparence", souligne-t-il...

Des certificats numériques

"Une meilleure transparence sur la provenance des images, y compris la capacité de détecter les outils utilisés pour produire une image, peut permettre aux électeurs d'évaluer une image en ayant confiance dans la manière dont elle a été produite", estime OpenAI, qui adoptera ainsi dès le début de l'année prochaine, les certificats numériques de la Coalition for Content Provenance and Authenticity. Cette approche cryptographique codifie les détails de l'origine du contenu, notamment pour les images générées par DALL-E 3.

La société soutenue par Microsoft expérimente également "un classificateur de provenance, un nouvel outil de détection des images générées par DALL-E", dont les premiers tests ont donné "des résultats préliminaires prometteurs, même lorsque les images ont été soumises à des types courants de modifications".

Plus d'un tiers de la planète devrait se rendre aux urnes

En ce qui concerne les textes et les contenus informatifs, OpenAI souhaite intégrer des informations en temps réel provenant du monde entier, avec une attention particulière sur l'attribution et les liens dans ChatGPT. "Les utilisateurs commenceront à avoir accès à des reportages d'actualité en temps réel dans le monde entier, y compris les attributions et les liens. La transparence sur l'origine des informations et l'équilibre des sources d'information peut aider les électeurs à mieux évaluer les informations et à décider par eux-mêmes de ce en quoi ils peuvent avoir confiance", estime l'entreprise cofondée par Sam Altman.

Ces annonces interviennent alors que plus d'un tiers de la planète devrait se rendre aux urnes cette année, notamment aux Etats-Unis, en Inde ou en Grande-Bretagne. Interrogé en mai dernier par une commission parlementaire américaine, le PDG d'OpenAI a souligné que l'intervention gouvernementale dans la régulation de l'IA serait "cruciale" pour "atténuer les risques" associés à cette technologie...