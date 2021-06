Open Banking : La France est l'un des principaux marchés européens en matière de services bancaires de détail

Une nouvelle étude de Mastercard révèle l'avancée de l'open banking dans dix pays d'Europe...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La nouvelle étude "Open Banking Readiness : The Future of Open Banking in Europe" examine le statut de l'Open Banking dans 10 pays européens en explorant pour chacun d'eux l'adoption de la directive PSD2 par les autorités réglementaires, la stabilité et l'état de disponibilité de leurs APIs, l'innovation en matière de paiement de compte à compte (A2A) et, point important, l'avancement de la préparation de la population locale en matière d'accès Internet et de comportements à l'égard de l'E-commerce...

Selon cette étude, les banques françaises ont développé une stratégie d'Open Banking compétitive et ont mis en place une plateforme de paiement numérique A2A (de compte à compte) adaptée à l'économie numérique.

En France, où les cartes restent un moyen de paiement majeur, et où l'Etat démontre une volonté de digitaliser les paiements, on observe un taux de pénétration pour les services bancaires numériques de près de 66% (vs. 47% en Hongrie et 78% au Royaume-Uni).

Services de détail

La France est en ce sens l'un des principaux marchés européens en matière de services bancaires de détail, disposant de solides infrastructures de services bancaires en ligne et mobiles, y compris en matière d'initiation de paiements (y compris "instantané") et de services d'agrégation...

Selon Brice van de Walle, Directeur général, Mastercard France, commente : "L'Open Banking est en train de devenir très rapidement un phénomène mondial. Il donne aux consommateurs et aux entreprises les moyens de maîtriser leurs données financières et leur avenir financier tout en stimulant la concurrence et l'innovation parmi les fournisseurs de services financiers. Dans ce contexte, grâce à ses récentes acquisitions comme Finicity et ses multiples offres telles que Bill Pay pour le "Request to Pay", Mastercard est ravis de pouvoir soutenir le dynamisme du marché français et d'accompagner ses clients, banques et fintechs, dans leurs projets d'Open Banking."

Question d'équipement

Par ailleurs, le rapport, révèle que la France est légèrement en retard comparé à son voisin d'Outre-Manche. En effet, les systèmes de paiement numérique A2A en sont encore à leurs débuts et le recours aux services bancaires numériques comme la pénétration de l'internet 4G restent inférieurs à d'autres pays tels que le Royaume-Uni.

De manière plus large, l'étude montre que les pays nordiques et le Royaume-Uni sont actuellement les mieux positionnés en matière d'Open Banking : La Norvège compte 194 API d'Open Banking, par exemple, suivie du Royaume-Uni avec 166 ! La Norvège se targue également d'avoir la plus forte pénétration Internet, avec 98% de foyers connectés...

Selon Jim Wadsworth, Senior vice-president pour l'Open Banking chez Mastercard : "En profitant de développements à l'échelle européenne comme la PSD2, toutes les banques d'Europe avancent en direction d'un environnement bancaire totalement ouvert". "Il existe des approches variées à travers le continent, et une standardisation plus importante est nécessaire pour veiller à ce que tous les marchés européens puissent tirer parti des opportunités qu'offre l'Open Banking. Mastercard Open Banking Connect propose une connexion unique aux fonctionnalités d'Open Banking des institutions financières, offrant aux fournisseurs tiers l'ampleur, la résilience et la rapidité nécessaires à la mise sur le marché."

Méthodologie

L'étude examine le statut de l'open banking dans 10 pays européens sélectionnés, en explorant l'adoption de la directive PSD2 par les autorités réglementaires dans chaque pays, la stabilité et l'état de disponibilité de leurs APIs, l'innovation en matière de paiement de compte à compte (A2A) pour l'open banking, et, point important, l'avancement de la préparation de la population locale en matière d'accès Internet et de comportements à l'égard de l'E-commerce.