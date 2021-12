Omicron : quelles mesures attendre en vue du conseil de défense sanitaire de lundi ?

Les autorités sanitaires françaises confirment ce vendredi la détection d'un neuvième cas de contamination au variant Omicron sur le territoire...

(Boursier.com) — Alors que plus de 48.000 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés au cours des dernières 24 heures en France, un Conseil de défense sanitaire aura lieu lundi en fin de matinée "pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires" contre l'épidémie, a indiqué le Premier ministre Jean Castex, lors d'une première sortie publique depuis sa mise à l'isolement pour cause de Covid.

Plusieurs cas du nouveau variant Omicron, dont la contagiosité et l'éventuelle dangerosité font encore l'objet d'études, ont été détectés en métropole après un premier cas signalé dès mardi à La Réunion. Ce vendredi, les autorités sanitaires françaises confirment la détection d'un neuvième cas de contamination au variant Omicron sur le territoire.

A ce stade, les neuf cas ont ainsi été détectés à La Réunion, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Île-de-France, dans les Pays de la Loire et dans le Grand Est.

Le variant Omicron plus résistant au vaccin ?

Ce nouveau variant identifié en Afrique du Sud pourrait devenir dominant en France d'ici la fin du mois de janvier 2022, a estimé jeudi le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, alors qu'à travers le monde, les pays renforcent leurs mesures de contrôle pour contenir sa propagation.

"Aucune donnée ne nous permet de conclure que ce variant serait plus résistant au vaccin", a toutefois souligné le chef du gouvernement lors d'un déplacement au centre hospitalier d'Angoulême. Le Premier ministre, selon qui 4 millions de tests sont effectués par semaine dans le pays, a jugé la situation sanitaire "préoccupante".

La cinquième vague "plus forte que la quatrième"

"La cinquième vague est là, elle est forte, et on sait déjà qu'elle est plus forte que la quatrième", a prévenu Jean Castex, citant des chiffres à la hausse, avec une "progression de 60% des cas constatés en une semaine et un taux de reproduction désormais à 1,55, tandis que le taux de positivité des tests est à 5,7%". "La pression augmente, il y avait 1900 patients en réanimation mercredi", a-t-il ajouté.

Selon les données de Santé Publique France (SPF), la France a enregistré au cours des dernières 24 heures 48.416 nouveaux cas de contamination par le coronavirus et 103 nouveaux décès à l'hôpital dus au Covid-19...

Pistes à suivre

Parmi les pistes sur la table, figure un élargissement de l'utilisation du 'pass sanitaire' aux commerces. La remise en place d'un couvre-feu est aussi évoqué, de même que le grand retour du télétravail dans les entreprises. "Le président de la République veut absolument sauver les fêtes de Noël", rapporte une source proche de l'Elysée.

Olivier Véran a rappelé de son côté qu'un patient atteint du Covid est actuellement admis en réanimation toutes les dix minutes en France, tandis que le pays devrait atteindre, si rien ne change, un "pic sanitaire" à la fin du mois de janvier.

L'obligation vaccinale ne semble pas en revanche au menu des discussions...