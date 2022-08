Omicron : 1ere autorisation de vaccin contre le variant en Grande-Bretagne

Fabriqué par Moderna en tant que dose de rappel pour les adultes...

(Boursier.com) — La Grande-Bretagne est devenue le premier pays à approuver un vaccin contre le COVID-19 qui cible à la fois le virus d'origine et le variant Omicron. Ce vaccin dit bivalent fabriqué par l'entreprise américaine Moderna en tant que dose de rappel pour les adultes a été approuvé par l'autorité britannique de réglementation des médicaments (MHRA).

La décision de l'agence se fonde sur des essais cliniques ayant montré que le vaccin de rappel permettait une "réponse immunitaire forte" contre le variant Omicron (BA.1) et le virus original de 2020. "Ce que ce vaccin bivalent nous apporte, c'est un nouvel outil performant dans notre arsenal permettant de mieux nous protéger contre cette maladie alors que le virus continue d'évoluer", a déclaré June Raine, directrice générale de la MHRA, dans un communiqué.

Pfizer planche également

La MHRA a également cité une étude préliminaire dans laquelle il a été constaté qu'une injection permettait également une réponse immunitaire contre les ramifications d'Omicron BA.4 et BA.5 — actuellement dominantes.

En dehors de Moderna, Pfizer Inc et son partenaire BioNTech ont également testé des versions de leur vaccin à ARNm modifié pour combattre les variantes Omicron. Parallèlement, Sanofi et son partenaire GSK travaillent sur un vaccin à base de protéines qui cible la sous-variante Beta, dominante une partie de l'année dernière.