Olympique de Marseille - Aqualux - CF Group : collaboration provençale !

Basée historiquement à Saint-Rémy-de-Provence, Aqualux a annoncé devenir "Partenaire Région" de l'Olympique de Marseille pour les saisons 2020/21, 2021/22 et 2022/23.

Crédit photo © Reuters

Acteur majeur du monde de la piscine depuis plus de 40 ans, Aqualux - CF Group est une entreprise industrielle et familiale au rayonnement européen.

"L'industriel provençal conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de produits fiables et respectueux de l'environnement destinés à la construction, l'entretien, la rénovation et la valorisation des piscines. Membre de CF Group, Aqualux s'appuie sur un réseau de distribution solide et une équipe de collaborateurs à l'écoute, lui permettant d'être présent sur tout le territoire français mais également dans de nombreux pays européens" commente l'établissement...

Le cadre du partenariat comprend principalement des droits d'association et d'utilisation d'image, des droits d'hospitalités et un volet digital dans le but d'étendre et de consolider la notoriété d'Aqualux - CF Group auprès des supporters de l'Olympique de Marseille, notamment par le biais de jeux concours.

Acteurs régionaux

Ce nouveau partenariat vient renforcer la volonté de l'Olympique de Marseille de s'engager auprès des acteurs régionaux... Il existe un réel souhait d'intensifier les alliances sur le territoire provençal et de mettre à disposition les compétences et les moyens de communication du club pour permettre aux différents acteurs de poursuivre leur développement.

Laurent Colette, Directeur Général de l'Olympique de Marseille déclare : Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à Aqualux, une entreprise de la région qui a su s'appuyer sur son ancrage local pour toucher une audience importante en France et en Europe. Cet accord vient conforter notre volonté de nous rapprocher des acteurs régionaux afin de renforcer, ensemble, notre identité locale.