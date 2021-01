Olivier Véran promet d'accélérer le rythme de vaccination en France

Le gouvernement continue d'adapter sa stratégie aux critiques et donne un nouveau coup de collier... Le ministre français de la Santé Olivier Véran a promis ce mardi "d'amplifier, d'accélérer et de simplifier" la campagne de vaccination contre le coronavirus, en l'ouvrant aux pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans.

D'ici fin janvier, elle sera étendue aux plus de 75 ans hors établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad) et 500 à 600 centres de vaccination verront le jour en France, a promis Olivier Véran au micro de RTL.

Beaucoup de retard

La France a entamé en douceur il y a une huit jours sa campagne vaccinale contre le coronavirus en commençant par les résidents des Ehpad, mais elle a pris beaucoup de retard par rapport à ses voisins européens, ce qui a suscité une vive polémique...

Face aux critiques, le gouvernement a décidé la semaine dernière d'accélérer la campagne en la rendant possible dès ce week-end pour les professionnels de santé âgés de 50 ans et plus.

Elargi aux pompiers

"Je peux vous annoncer ce matin que nous allons élargir aux pompiers et aux aides domiciles qui sont âgés de 50 ans et plus parce que ce sont des professionnels qui sont au contact de personnes fragiles et qui peuvent être amenés à travailler auprès de malades."

"Nous allons également amplifier les commandes de vaccins au niveau européen pour pouvoir augmenter le rythme et l'intensité de livraison des dotations pour la France", a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, nous avons un rythme de livraison de 500.000 doses par semaine du vaccin de Pfizer. Nous aurons bientôt, s'il est validé mercredi par l'EMA (Agence européenne des médicaments), 500.000 doses de celui de Moderna par mois", a-t-il poursuivi.

Le ministre de la Santé a indiqué qu'à la date de lundi, 27 hôpitaux français étaient équipés en vaccins. "Il y en aura cent d'ici à demain après-midi (...) La semaine prochaine se sera 300 centres et, d'ici la fin du mois de janvier, il y aura 500 à 600 centres qui seront accessibles pour la ville", a-t-il précisé.

Rythme des voisins

"Le rythme de croisière de la vaccination va rejoindre celui de nos voisins", a promis Olivier Véran.

Le ministre de la Santé a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas possible pour l'heure d'assouplir les restrictions en vigueur dans le pays visant à limiter la propagation du coronavirus.

Olivier Véran a indiqué que le Premier ministre Jean Castex donnerait jeudi une conférence de presse au sujet de la réouverture des restaurants, prévue pour le 20 janvier mais qui semble de plus en plus remise en cause...