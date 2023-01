Offres bancaires : l'ACPR exhorte les banques à mieux encadrer les comptes des mineurs

Le régulateur, adossé à la Banque de France, qui a mené une enquête, estime que les offres bancaires qui sont proposées aux mineurs ne les préservent pas suffisamment des découverts et des arnaques.

(Boursier.com) — Alors que les offres bancaires destinées aux mineurs se multiplient, notamment depuis l'arrivée des banques en ligne et des néobanques, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a appelé ce mardi les banques à mieux protéger les jeunes âgés de 12 à 17 ans qui possèdent un compte et s'assurer que les moyens de paiement mis à leur disposition sont bien adaptés.

Dans un communiqué, le régulateur, adossé à la Banque de France, qui a mené en 2022 une enquête auprès de 12 prestataires de services de paiements, a pointé plusieurs manquements, affirmant notamment que les offres bancaires qui sont proposées aux mineurs ne les préservent pas suffisamment des découverts, ou même des arnaques.

Sur le panel interrogé, plus de 1,1 million de comptes bancaires étaient détenus, à fin 2021, par des mineurs (+15% par rapport à 2020). Parmi eux, près de la moitié étaient équipés d'une carte bancaire, soit une augmentation de 58% des cartes en circulation au sein de cette clientèle depuis 2020, précise le superviseur des banques et des assurances en France.

Des moyens de paiement "susceptibles de générer un découvert non autorisé"

S'il s'agit de cartes à contrôle systématique de solde dans 9 cas sur 10, l'ACPR regrette la présence d'autres cartes, notamment à débit différé, et chéquiers, qui "ne devraient pas être délivrés à cette clientèle". En effet, le régulateur explique que "ces moyens de paiement sont susceptibles de générer un découvert non autorisé sur le compte du mineur".

Pourtant, de tels découverts ont été déclarés par certains établissements interrogés. "Cette situation pouvant concerner jusqu'à 2,5% des comptes détenus par des mineurs dans l'un de ces établissements", précise l'ACPR.

Le gendarme des banques a également évoqué la nécessité de renforcer les dispositifs de contrôle mis en place par les banques de certains actes que peut faire le mineur, tels que l'ajout d'un bénéficiaire pour effectuer un virement, l'augmentation des plafonds de retrait et de paiement d'une carte ou la remise à l'encaissement d'un chèque.

Le risque d'être victime d'une "fraude à la mule"

Si ces actes peuvent paraître "anodins", ils présentent "des risques pour le mineur, comme celui d'être victime d'une 'fraude à la mule'" qui consiste à encaisser un chèque pour quelqu'un avant de lui reverser les fonds, avertit le régulateur. "Dans la majorité des cas, il s'agit d'un chèque volé, falsifié ou sans provision qui fera l'objet d'un rejet, conduisant la victime à se retrouver à découvert, voire en situation d''interdit bancaire'. Dans toutes ces situations, l'accord d'au moins un représentant légal semblerait donc opportun", juge-t-il.

L'ACPR incite ainsi les professionnels "à mettre en place des dispositifs internes de détection des opérations anormales et des situations nécessitant une surveillance renforcée sur le compte du mineur".