Office Depot : près de 1.000 salariés vont être licenciés en France

L'entreprise avait été placée en redressement judiciaire le 5 février et une des trois activités d'Office Depot, qui concerne les magasins, est passée le 3 juin sous le pavillon d'Alkor.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est un des plus gros plans sociaux enregistrés en France depuis le début de la crise sanitaire... Selon les informations du 'Parisien', l'enseigne de bureautique Office Depot, reprise début juin par le groupe Alkor, va licencier près de 1.000 salariés, malgré la poursuite d'une partie de l'activité.

"Deux tiers des effectifs, 963 sur 1.438 salariés, notamment 200 commerciaux, 200 livreurs, 200 préparateurs de commandes et plus de 350 personnes des services supports vont aller grossir les rangs de Pôle emploi à partir du 1er juillet, dans un silence quasi général", écrit 'Le Parisien' vendredi. Les lettres de licenciement sont parties le 1er juillet.

Une seule activité conservée

L'entreprise avait été placée en redressement judiciaire le 5 février et une des trois activités d'Office Depot, qui concerne les magasins, est passée le 3 juin sous le pavillon d'Alkor, spécialisé dans la papeterie et les fournitures de bureau. Au final, 50 des 60 magasins vont être conservés. Les deux autres canaux, l'activité de vente aux entreprises et par correspondance, vont cesser leur activité.

"L'ancien actionnaire, un fonds d'investissement allemand entré au capital en 2017, spécialiste du rachat d'entreprises en difficultés, s'est déjà illustré sur plusieurs faillites", rappelle 'Le Parisien'. La pilule a d'autant plus de mal à passer que les représentants de l'Unsa et de la CFE-CGC soutenaient une autre offre, celle d'Adexgroup, qui n'a pas été retenue par et reprenait pourtant plus de salariés.