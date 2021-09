OCDE : le salaire des enseignants français épinglé

Les salaires sont inférieurs à ceux des travailleurs diplômés de l'enseignement supérieur dans presque tous les pays, et à chaque niveau inférieur au deuxième cycle de l'enseignement secondaire.

(Boursier.com) — L 'OCDE a publié jeudi son rapport annuel baptisé "Regards sur l'éducation", qui épingle les bas salaires des professeurs en France. La rémunération des enseignants et des autres personnels employés dans les établissements d'enseignement élémentaire représente la plus grande part des dépenses de fonctionnement de l'enseignement au supérieur, notent les auteurs de ce document. Et pourtant, les salaires sont bas comparés à ceux des autres pays de l'organisation.

Les enseignants en début de carrière observent une progression lente de leur rémunération. Dans ce contexte, ceux qui sont en milieu de carrière sont particulièrement désavantagés : selon les barèmes officiels à la rentrée 2019/2020, le salaire statutaire des enseignants de l'élémentaire et du secondaire après dix ou quinze ans d'ancienneté est au moins 15% inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. "À titre de comparaison, la différence avec la moyenne de l'OCDE est inférieure entre 4 et 9% selon les niveaux en tout début de carrière", peut-on lire dans ce document. Cependant, un rattrapage s'opère dans la deuxième moitié de carrière et le salaire en fin de carrière en élémentaire est en France 76% plus élevé que celui des enseignants en début de carrière (la moyenne de l'OCDE est de 66%).

Les salaires stagnent en France

Entre 2010 et 2020, les salaires statutaires des enseignants ayant 15 ans d'expérience et les qualifications les plus répandues (professeur des écoles ou enseignants certifiés pour la France) ont augmenté entre 6% et 7% dans l'élémentaire et les deux cycles du secondaire général, en moyenne dans les pays de l'OCDE. Mais en France, les salaires ont stagné ou augmenté de 1%. La seconde partie de la période (2015-2020) est toutefois marquée par une augmentation de 4 points de pourcentage du salaire statutaire, faisant suite à une baisse de 3 à 4 points de pourcentage selon les niveaux pendant la première partie de la décennie (2010-2015).

L'OCDE note néanmoins que les salaires effectifs demeurent inférieurs à ceux des travailleurs diplômés de l'enseignement supérieur dans presque tous les pays, et à chaque niveau inférieur au deuxième cycle de l'enseignement secondaire. Aux niveaux d'enseignement préélémentaire, élémentaire et secondaire général, ils représentaient en 2020 entre 81% et 96% des revenus des travailleurs diplômés de l'enseignement supérieur en moyenne dans les pays et économies de l'OCDE. En France, cette proportion variait de 78 % dans l'enseignement élémentaire, à 99% dans l'enseignement du deuxième cycle du secondaire général.

Attirer les candidats

"Dans l'enseignement élémentaire et secondaire, environ 35% des enseignants en moyenne dans les pays de l'OCDE atteindront l'âge de la retraite au cours de la prochaine décennie, tandis que la taille de la population d'âge scolaire devrait augmenter dans certains pays, ce qui met de nombreux gouvernements sous pression pour recruter et former de nouveaux enseignants", relèvent les auteurs de ce rapport. Relever le salaire des professeurs, mais aussi des chefs d'établissement, fait partie des clefs, selon l'organisation.