OCDE : chute du taux d'emploi, notamment aux Etats-Unis

La part des personnes en âge de travailler et ayant un emploi a chuté, notamment aux Etats-Unis et au Canada, selon les dernières données de l'organisation.

(Boursier.com) — Le taux d'emploi de la zone OCDE, c'est à dire la part des personnes en âge de travailler ayant un emploi, a reculé à 68,6% au premier trimestre 2020, contre 68,9% au trimestre précédent. Il s'agit de la première diminution depuis début 2013, selon des données publiées jeudi par l'OCDE.

Des données plus récentes, concernant le deuxième trimestre 2020, montrent une situation bien plus préoccupante. L'OCDE note une baisse "beaucoup plus forte du taux d'emploi aux États-Unis, de près de 9,0 points de pourcentage, à 62,6%, avec un nombre de personnes occupées (129 millions) à son plus bas niveau depuis le quatrième trimestre 1998". Même scénario au Canada : le taux a chuté à 64,7% au deuxième trimestre (contre 73,2% au premier trimestre).

Les jeunes particulièrement touchés

Les jeunes (15 à 24 ans) aux États-Unis sont en première ligne, (baisse de plus de 12,0 points de pourcentage, à 38,6%) comparé aux travailleurs de 25 à 54 ans (en baisse à 71,5%, contre 80,1%) et des travailleurs de 55 à 64 ans (en baisse à 57,0%, contre 63,5%). Au cours du deuxième trimestre, le nombre de personnes en mise à pied temporaire a atteint 18,1 millions en avril aux États-Unis, avant de diminuer à 10,6 millions en juin, écrit l'OCDE dans un communiqué.

Dans les pays de l'OCDE pour lesquels l'enquête sur la population active est mensuelle, au cours des mois d'avril et de mai, le taux d'emploi a baissé (en cumulé) de 10,3 points de pourcentage en Colombie (à 50,6%), et de 4,7% en Australie (à 69,8%). La baisse était moins marquée au Japon (baisse de 1,0 points de pourcentage, à 76,9%) et en Corée (baisse de 0,4 points de pourcentage, à 65,4%).