Obsolescence programmée : l'UFC lance un observatoire pour signaler les pannes

Obsolescence programmée : l'UFC lance un observatoire pour signaler les pannes









Les consommateurs pourront signaler via un formulaire les pannes rencontrées trop rapidement avec leurs appareils.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'UFC Que Choisir a décidé de marquer le démarrage du Black Friday avec une initiative contre la surconsommation. L'association de défense des consommateurs lance ce jeudi son "observatoire des pannes", avec l'objectif de lutter contre l'obsolescence programmée.

"Cet observatoire, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet européen - le projet PROMPT -, permet grâce au signalement des consommateurs de leurs appareils trop vite usés, de détecter et d'agir contre les cas d'obsolescence programmée", explique Que Choisir dans un communiqué.

Vers des tests comparatifs

Les consommateurs pourront signaler via un formulaire les pannes rencontrées trop rapidement avec leurs appareils "et obtenir, le cas échéant, des lettres-types et/ou conseils pour faire valoir leurs droits". Ces alertes doivent permettre de "déceler les cas problématiques, mener l'enquête via les tests comparatifs notamment, et d'actionner tous les leviers (lobby, actions judiciaires) pour lutter contre les cas d'obsolescence programmée". Dans le cadre du projet PROMPT, cet outil a été mis en place par plusieurs associations de consommateurs européennes, qui veulent mettre en commun leur résultat.

Adopté en mars 2015 en France dans le cadre de la loi sur la Transition écologique, le "délit d'ob­solescence" est passible de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende. La sanction peut monter dans certains cas jusqu'à 5% du chiffre d'affaires moyen ­annuel de l'entreprise.