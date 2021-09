Obligation vaccinale : 3.000 suspensions de personnels soignants non vaccinés

"Il y a quelques dizaines de démissions à ce stade qui ont été recensées dans notre pays", a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.

(Boursier.com) — Depuis mercredi, l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les professionnels exerçant dans un établissement de santé est entrée en vigueur. Tous les salariés des hôpitaux et des Ehpad de France ne possédant pas un schéma vaccinal complet ou s'ils n'ont pas reçu au moins une dose de vaccin peuvent être suspendus, sans rémunération.

Les sanctions ont d'ores et déjà pris effet. Au micro de 'RTL' ce jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que quelque 3.000 membres du personnel soignants non vaccinés contre le Covid-19 avaient ainsi été suspendus dès mercredi.

"Il y a eu hier quelque 3.000 suspensions qui ont été signifiées à du personnel des établissements de santé et médico-sociaux qui n'étaient pas encore rentrés dans un parcours de vaccination", sur un public de 2,7 millions de salariés, a-t-il précisé.

"Un grand nombre de ces suspensions ne sont que temporaires"

Pour rappel, l'obligation vaccinale pour les personnels des hôpitaux et des Ehpad, les pompiers, les ambulanciers et les aides à domicile a été instaurée dans le cadre de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, qui a également mis en place un "pass sanitaire" étendu depuis début août.

Le ministre de la Santé a tout de même tenu à souligner qu'"un grand nombre de ces suspensions ne sont que temporaires". "Les retours que j'ai des établissements, c'est que les salariés, essentiellement du personnel du service support, très peu de blouses blanches", a-t-il expliqué, avant d'ajouter : "beaucoup d'entre eux ont décidé de se faire vacciner voyant que l'obligation vaccinale est une réalité".

"Quelques dizaines de démissions"

Par ailleurs, Olivier Véran a également indiqué qu'"il y a quelques dizaines de démissions à ce stade qui ont été recensées dans notre pays".

Au lundi 13 septembre, 85,4% des soignants en Ehpad et unités de soins longue durée étaient pleinement vaccinés et 89,5% d'entre eux avaient reçu au moins une dose de vaccin, d'après les derniers chiffres de Santé Publique France. Concernant les personnels soignants libéraux, ce chiffre grimpe à 92,2% et 94,7%, eux, avaient reçu au moins une dose de vaccin.