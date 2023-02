Obésité des enfants : L'ONG Foodwatch met la pression sur la grande distribution !

Si certains sont prêts à prendre des engagements pour changer la donne, d'autres n'ont pas répondu à l'ONG...

(Boursier.com) — En France, 35% des enfants de 5 à 9 ans et 28% des adolescents de 10 à 19 ans sont en surpoids ou obèses. Des chiffres alarmants, en grande partie dus à des produits trop gras, trop salés ou trop sucrés. "Il est URGENT que les distributeurs reconnaissent leur responsabilité et donnent la priorité à la santé des enfants, en cessant ce marketing de la malbouffe qui les cible au quotidien", estime l'ONG Foodwatch, qui a appelé les supermarchés en France à suivre le mouvement...

En réponse, certains ont pris des engagements "sérieux et à la hauteur de l'enjeu". Ainsi, l'enseigne de produits bio Biocoop assure ne produire "aucune publicité visant à instrumentaliser les enfants". Dans la ligne de l'enseigne en Allemagne, Lidl a annoncé en janvier cesser la publicité des aliments "malsains" ciblant les enfants et Intermarché va améliorer les recettes des produits spécifiquement destinés aux plus jeunes...

Des efforts

Monoprix, Casino, Carrefour, Auchan, Leclerc, Système U "sont entrés timidement dans la course, en soulignant leurs efforts faits pour améliorer leur responsabilité sociale, sans répondre directement à l'urgence de protéger les enfants du marketing de la malbouffe", estime Foodwatch, qui précise qu'"aucune des actions présentées ne reprend l'intégralité des recommandations nutritionnelles de l'OMS".

Par ailleurs, l'ONG épingle des mauvais élèves, qui "n'ont même pas daigné répondre à l'interpellation" : Aldi, Cora et Leader Price, qui ont pourtant été sollicités à plusieurs reprises...