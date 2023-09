Nucléaire : un Français sur deux favorable à la construction de centrales

L'argument principal en faveur de l'énergie nucléaire demeure l'indépendance énergétique (43%), montre une étude.

(Boursier.com) — Les Français sont de plus en plus favorables à l'énergie nucléaire. Un sur deux (50%, + 6 points) se prononce pour la construction de nouvelles centrales nucléaires, tandis que 20% sont contre (- 9 points), selon le baromètre annuel de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Le regard porté a posteriori sur la construction de centrales nucléaires s'améliore également. Ainsi, 65% des Français (+ 5 points) affirment que "la construction des centrales nucléaires a été une bonne chose", tandis que 11% (- 5 points) sont en désaccord, selon cette étude réalisée fin 2022.

Indépendance énergétique

L'argument principal en faveur de l'énergie nucléaire demeure l'indépendance énergétique (43%) qui, avec une hausse de 7 points, creuse l'écart par rapport au faible coût de l'électricité (22%, stable). A l'inverse, le premier argument contre est la "production de déchets nucléaires" (31%, - 4 points). Elle ne devance plus que de 4 points (9 points en 2021) le risque d'accident en deuxième position (27 %, + 1 point).

L'énergie solaire est l'énergie perçue la plus positivement en général par les Français (26%), suivie de près par l'énergie nucléaire (23%). Concernant la gestion des déchets nucléaires, la majorité des Français (68 %) continuent d'estimer que la position " la plus raisonnable pour régler le problème du stockage des déchets radioactifs " est de " se décider et appliquer au plus vite la solution ". Seuls 6 % préfèrent "laisser le choix aux générations futures ".

Sécurité

Par ailleurs, 32% estiment qu'il n'est aujourd'hui pas "possible de stocker les déchets nucléaires de façon sûre" (- 3 points) et 33% pensent le contraire (+ 3 points). L'exigence d'un haut niveau de sûreté nucléaire est confirmée par 84% des Français qui déclarent que "les exploitants des sites nucléaires doivent protéger leurs installations de tous les risques, même ceux jugés très improbables".

Concernant la perception des catastrophes, les centrales nucléaires restent en 2022 les installations qui, selon les Français, risquent le plus de provoquer un accident grave en France (28%). Viennent ensuite les stockages de déchets radioactifs et les installations chimiques désormais (19%). En lien avec la pandémie de Covid-19, "les laboratoires de recherche sur les virus" atteignent un nouveau pic de 17% (+ 3 points). Par ailleurs, l'accident de Tchernobyl est toujours perçu comme la catastrophe la plus effrayante (39%) mais est suivi cette année par la pandémie de Covid-19 (20 %), reléguant en 3e position l'accident de Fukushima (16%).