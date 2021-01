Novaxia mobilise l'assurance-vie pour accélérer le recyclage de bureaux en logements

Novaxia mobilise l'assurance-vie pour accélérer le recyclage de bureaux en logements









Le groupe annonce avec quatre assureurs-vie (AG2R LA MONDIALE, Generali, Suravenir et Spirica) une mobilisation inédite en matière de recyclage de bureaux en logements.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sous l'égide et en présence d'Emmanuelle Wargon, Ministre chargée du Logement, et d'Olivia Grégoire, Secrétaire d'Etat à l'économie sociale, solidaire et responsable, et en présence d'Emmanuel Grégoire, Premier adjoint d'Anne Hidalgo, Maire de Paris, Novaxia a annoncé, avec quatre assureurs-vie (AG2R LA MONDIALE, Generali, Suravenir et Spirica), une mobilisation inédite en matière de recyclage de bureaux en logements.

Cette mobilisation se concrétise par une innovation majeure dans l'épargne immobilière : "Novaxia R", le premier fonds en assurance-vie de Recyclage d'immeubles de bureaux en logements.

Plusieurs éléments mènent à un constat en faveur du recyclage de bureaux vacants en logements, à commencer par la demande de bureaux qui baisse structurellement suite à l'augmentation du télétravail. Face à cela, la pénurie de logements s'est accélérée et la rentabilité des bureaux prime converge avec le rendement du logement...

Par ailleurs, d'un point de vue environnemental, recycler des bureaux en logements représente une économie importante d'émissions de CO2 par rapport à la construction neuve.

Enfin, l'assurance-vie est le plus important canal d'épargne en France (1.800 milliards euros d'encours correspondant à 47 millions de contrats d'assurance-vie individuels) et le rendement des fonds en euros baisse fortement depuis plusieurs années...

Défi à relever

Dans ce contexte, Novaxia a lancé un appel à partenariat à des assureurs-vie innovants et engagés (AG2R LA MONDIALE, Generali, Suravenir et Spirica) qui ont répondu présents... Le partenariat vise à être élargi à tous les assureurs-vie de la place et aux acteurs de l'épargne en général (banques et investisseurs institutionnels). La banque Socfim (groupe BPCE), annonce aussi faire partie de l'initiative.

Pour la première fois, les épargnants vont pouvoir investir, à travers leurs contrats d'assurance-vie, dans le logement, tout en captant la plus-value issue de la baisse de la valeur des bureaux. Ils pourront ainsi participer au financement d'opérations de recyclage de bureaux en logements qui seront de plus en plus nombreuses. Cette démarche permet ainsi de viser à concilier l'utilité sociétale et le rendement de leur placement...

Lettre d'engagement

Au cours d'une conférence diffusée en direct sur les réseaux sociaux, Novaxia et les quatre assureurs-vie ont signé ce mardi, sous l'égide des deux ministres ainsi qu'en présence de la mairie de Paris, une lettre d'engagement visant à accélérer la production responsable de logements via l'assurance-vie.

Cette initiative privée est la première à être cohérente avec le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat visant à diviser par deux l'artificialisation nette des sols d'ici 2030.

Création à venir de "Novaxia R"

Le partenariat avec Suravenir, Spirica et AG2R LA MONDIALE se concrétise par la création à venir de "Novaxia R", le premier fonds en assurance-vie de recyclage d'immeubles de bureaux en logements. La lettre "R" évoque les termes "Responsable, Résidentiel, Recyclage, Rénovation". Ce fonds visera un objectif de performance de 5% par an, un investissement de 1 milliard d'euros, et la production responsable de 4.000 logements...

"Novaxia R" proposera aux épargnants de diversifier leur épargne dans le logement alors qu'aujourd'hui ils ont beaucoup investi dans les fonds en euros ou l'immobilier de bureaux. Géré par la société de gestion Novaxia Investissement, le lancement du fonds est prévu pour le printemps 2021.

Emmanuelle Wargon, Ministre chargée du Logement, a commenté : "Cette initiative privée montre la voie sur laquelle nous travaillons pour accélérer la transformation de bureaux en logements... Dans le cadre du Plan France Relance, l'Etat a engagé 300 millions pour financer des opérations de recyclage des friches et lutter contre l'artificialisation des sols sur l'ensemble du territoire national. Je salue l'initiative de Novaxia et des assureurs-vie pionniers de s'engager sur la production de logements sans artificialisation des sols. Je vois le renouvellement urbain comme l'une des réponses au manque de logements dans les métropoles".