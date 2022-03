L'Occident va renforcer son aide militaire à l'Ukraine et imposer de nouvelles sanctions contre Moscou. Mais l'Union européenne reste divisée sur l'opportunité d'un embargo sur les hydrocarbures russes, dont elle est très dépendante.

(Boursier.com) — A l'occasion de trois sommets extraordinaires à Bruxelles (Otan, UE et G7), les Occidentaux ont annoncé jeudi une nouvelle série de sanctions économiques contre la Russie, en représailles à son invasion de l'Ukraine entamée il y a tout juste un mois, le 24 février dernier. L'Otan a prévu d'accroître son aide militaire à l'Ukraine et d'envoyer des renforts sur son flanc oriental.

Les nouvelles sanctions (la 5e série de mesures contre Moscou) ciblent des dizaines de sociétés du secteur de la défense, des centaines de membres du Parlement, ainsi que le PDG de Sberbank, la première banque de Russie. Washington a aussi averti que les transactions sur l'or impliquant la Russie pourraient faire l'objet de mesures punitives, une décision visant à empêcher Moscou de contourner les sanctions.

Pas d'annonces spectaculaires sur le pétrole et le gaz

"Notre objectif est de priver méthodiquement la Russie des bénéfices et privilèges dont elle jouissait auparavant en tant que membre du système économique international", a déclaré un haut responsable de l'administration de Joe Biden.

En revanche, il n'y a pas eu d'annonces spectaculaires concernant le pétrole et le gaz russes, alors que l'Union européenne (UE) reste divisée sur l'opportunité d'un embargo, en raison de la forte dépendance de certains Etats membres. Afin de réduire cette dépendance, les 27 devraient confirmer leur plan de moyen terme annoncé le 11 mars dernier, et s'entendre sur des achats de gaz en commun. Un accord a été conclu jeudi pour que les Etats-Unis livrent davantage de gaz naturel liquéfié (GNL) à l'Europe via le Royaume-Uni.

L'UE importe 25% de son pétrole et 40% de son pétrole de Russie

Rappelons que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont de leur côté annoncé le 8 mars un embargo contre le pétrole et le gaz russe, dont ils sont assez peu dépendants. Actuellement, le pétrole de Russie (2e producteur mondial de brut) représente environ 25% des importations pétrolières de l'UE, alors que pour les Etats-Unis (1er producteur mondial), la part du pétrole russe n'est que de 7%. L'UE importe aussi 40% de son gaz de Russie (55% pour l'Allemagne), ainsi que 45% de son charbon, d'où sa réticence à imposer un embargo immédiat sur l'énergie russe, impossible à remplacer à court terme...

Sur les marchés pétroliers, les cours ont consolidé jeudi après l'absence d'annonce d'embargo, même s'ils restent très élevés. Le cours du baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) a cédé 2,3% à 112,34$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord a rendu 2,1% pour finir à 119,03$ (contrat de mai).

Les pays de l'UE divisés sur la question de l'embargo

Certains pays, dont la Pologne et les pays baltes exhortent l'UE à bannir les importations d'hydrocarbures russes, mais d'autres pays, dont l'Allemagne et la Hongrie, très dépendants aux hydrocarbures russes s'y opposent. Jeudi, la Lettonie a demandé aux 27 membres de l'UE d'interdire les importations de produits énergétiques russes, "pour empêcher l'argent d'entrer dans les coffres de guerre russes". "Nous devons arrêter Poutine. Parce que si nous ne l'arrêtons pas, Poutine ne s'arrêtera pas", a déclaré le Premier ministre letton Arturs Karins.

Le Luxembourg a déclaré que l'UE devait garder des sanctions en réserve en cas de nouvelle aggravation de la situation et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a indiqué qu'aucune nouvelle sanction ne serait décidée ce jeudi au niveau européen.

Quant au Premier ministre hongrois Viktor Orban, il a affirmé dès mercredi que son pays (qui achète 80% de son gaz et 60% de son pétrole à la Russie) s'opposait "fermement aux sanctions contre le secteur énergétique russe".

Soutien militaire de l'Otan renforcé pour l'Ukraine

Sur le plan militaire, l'Otan a offert jeudi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine et a décidé d'envoyer des renforts sur son flanc oriental. Les pays membres de l'Otan sont notamment convenus d'aider l'Ukraine à se protéger contre d'éventuelles attaques chimiques, biologiques ou nucléaires.

Washington et ses alliés ont également commencé à discuter de la livraison de missiles antinavires qui pourraient aider l'Ukraine à desserrer l'étreinte russe autour des ports de la mer Noire.

"Nous avons décidé d'intensifier les travaux pour prévenir les scénarios d'escalade (et de) continuer à fournir des armes, défensives et létales, mais avec une ligne rouge qui continue de ne pas être cobelligérants", a résumé le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse.