Nouvelles mobilités : les territoires urbains prêts à investir 3,9 MdsE pour 115 projets dès cette année

(Boursier.com) — Dans le cadre des échanges avec le gouvernement sur la territorialisation du "Plan de relance", France urbaine a réalisé, en lien avec le Groupement des autorités responsables de transport (GART), un recensement des montants d'investissement que les métropoles, grandes agglomérations et grandes villes prévoient de consacrer aux mobilités. Cette enquête vise à recenser le volume total des programmations pluriannuelles d'investissement concernant les mobilités et de constituer une liste de projets prêts à être engagés en 2021 et en 2022.

L'enquête, menée sur une semaine, a permis de recueillir les contributions de 38 collectivités adhérentes de France urbaine, sur les 46 autorités organisatrices de la mobilité (AOM) représentées dans l'association.

Ces 38 programmations pluriannuelles d'investissement atteignent un montant global de 19,8 milliards d'euros et représentent 262 projets. A de très rares exceptions près, il s'agit d'investissements projetés d'ici au terme du mandat municipal en cours...

115 projets prêts à être engagés

Parmi ces projets, 115 seraient prêts à être engagés en 2021, pour un montant d'investissements de 3,9 milliards d'euros. Ils pourraient être complétés par 68 projets dont l'initialisation est prévue pour 2022, pour un montant d'investissements de 5 milliards d'euros.

En d'autres termes, les projets prévus d'être engagés entre 2021 et 2022 par les 38 collectivités contributrices à l'enquête de France urbaine susciteraient des investissements à hauteur de 8,9 milliards d'euros sur ces deux années et les suivantes, dans le cas de projets structurants...

Les 8,9 MdsE à compter de 2021 et 2022 se répartissent selon les axes suivants...

3,4 milliards d'euros pour des projets consacrés au tramway (nouvelles lignes, extensions, acquisition de nouvelles rames pour plus de capacité) ; 2,9 milliards d'euros pour des projets de métro ; 1,2 milliard d'euros pour le verdissement des flottes de bus à hydrogène, au gaz naturel, ou électriques. 584 millions d'euros pour des projets de Bus à haut niveau de service (nouvelles lignes, extensions...) 445 millions d'euros pour des projets d'accessibilité et de logistique (mise en accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), vidéosurveillance, billettique, mobilités innovantes, navettes centre-ville, navettes fluviales, téléphériques et funiculaires...) 164 millions d'euros pour des projets d'infrastructures dédiées à la multimodalité (pôles d'échanges multimodaux, parking-relais...) 148 millions d'euros pour la transition écologique afférente des dépôts de bus, qui accompagne nécessairement celle du matériel roulant ; 112 millions d'euros pour des projets consacrés au vélo (voirie, abris, aménagements divers)

Des investissements massifs et structurants

Alors que les projets locaux existent et que les territoires urbains sont disposés à s'engager sur des investissements massifs et structurants, bénéfiques au tissu économique national, les élus urbains attendent un accompagnement de l'Etat à la hauteur de cet engagement.

France urbaine, tout en maintenant un dialogue franc et constructif, continuera de sensibiliser le gouvernement sur la pertinence d'un soutien plus ambitieux aux mobilités urbaines...