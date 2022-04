Nouvelle série de sanctions européennes contre la Russie

Embargos sur les importations de charbon, de caoutchouc mais aussi de caviar, sont au programme. Plus précisément dans cette nouvelle vague de sanctions tous azimuts, l'accès au territoire européen va également être interdit pour les poids lourds et

La Commission européenne va proposer aux Vingt-Sept un vaste train de sanctions supplémentaires contre la Russie, avec notamment des embargos sur les importations de charbon, de caoutchouc mais aussi de caviar, pour un montant estimé autour de neuf milliards d'euros par an, a-t-on appris mardi auprès d'une source européenne.

L'exécutif européen va également proposer une interdiction d'exportation vers la Russie de semi-conducteurs, de machines-outils de pointe et d'autres équipements notamment destinés à l'extraction de gaz naturel liquéfié (GNL), des échanges dont le montant annuel s'élève à environ dix milliards d'euros par an, a ajouté cette source.

Pas seulement l'énergie

Ce nouveau train de sanctions visera plusieurs secteurs et pas seulement celui de l'énergie, a confirmé le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, lors de la conférence de presse de clôture de l'Ecofin mardi à Luxembourg.

"C'est un paquet de sanctions plus larges qui couvrira d'autres secteurs, avec des sanctions à l'encontre de personnes, des sanctions commerciales, des sanctions dans le secteur des transports mais aussi des sanctions dans le domaine de l'énergie en particulier le charbon", a-t-il expliqué.

Les poids lourds plus bienvenus

Plus précisément, selon la source européenne, dans cette nouvelle vague de sanctions tous azimuts, l'accès au territoire européen va également être interdit pour les poids lourds et navires russes, mais des exceptions sont prévues pour les produits énergétiques, la nourriture et les médicaments.

Le secteur bancaire sera également visé, avec une interdiction de toutes les transactions avec VTB, la deuxième banque de Russie, ainsi qu'avec trois autres banques russes qui ont déjà été exclues du système de messagerie interbancaire SWIFT, le réseau qui permet de sécuriser les transactions bancaires à travers le monde.

La liste noire allongée

Toujours selon cette même source, des dizaines de personnes - dont des oligarques et des responsables militaires et politiques - devraient être ajoutées à la "liste noire" européenne des cibles de gels d'avoirs et de restrictions à l'entrée sur le territoire européen.

A ce jour, 877 personnes et 62 entités figurent sur cette liste, dont le président russe Vladimir Poutine, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, des parlementaires ou des oligarques, comme Roman Abramovitch, est-il précisé sur le site de la Commission européenne. Les représentants des Vingt-Sept doivent se réunir mercredi à Bruxelles pour prendre un train de sanctions supplémentaire contre la Russie, le cinquième depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier.

Les dernières sanctions, appliquées depuis le 25 mars (la 5ème série de mesures contre Moscou), ciblaient des dizaines de sociétés du secteur de la défense, des centaines de membres du Parlement, ainsi que le PDG de Sberbank, la première banque de Russie. Washington a aussi averti que les transactions sur l'or impliquant la Russie pourraient faire l'objet de mesures punitives, une décision visant à empêcher Moscou de contourner les sanctions.