Nouvelle série d'interdictions pour TikTok

Et la menace d'une interdiction totale aux Etats-Unis gagne encore du terrain...

(Boursier.com) — La série se poursuit pour TikTok... La Grande-Bretagne a annoncé jeudi qu'elle interdisait l'application chinoise sur les téléphones professionnels de ses fonctionnaires, s'ajoutant à une liste de plus en plus longue de bannissements dans des services administratifs, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada, en Belgique ou au niveau des services de l'Union européenne (Commission et parlement)...

Ce vendredi, la Nouvelle-Zélande leur emboîte le pas. La célèbre application de vidées sera bannie sur les téléphones pouvant accéder au réseau du parlement néo-zélandais, a annoncé vendredi un responsable gouvernemental.

Examen minutieux

TikTok fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux en raison des craintes que les données des utilisateurs de l'application appartenant à la société ByteDance, basée à Pékin, ne se retrouvent entre les mains du gouvernement chinois, ce qui nuirait aux intérêts des pays occidentaux en matière de sécurité.

Dans un contexte de tensions politiques avec Pékin, les Etats-Unis sont particulièrement méfiants. Un projet de loi visant à permettre au gouvernement d'interdire les produits technologiques étrangers tels que TikTok a été déposé début mars par deux sénateurs républicains. Mark Warner, président de la commission du Renseignement du Sénat, s'est dit préoccupé, sur la chaîne télévisée Fox News Sunday, par le fait que TikTok "puisse être un outil de propagande".

Vendu par ByteDance ?

Le projet de loi vise à introduire une approche systématique permettant d'interdire une technologie étrangère lorsque cela est nécessaire. Et le ton monte : selon les informations du 'Wall Street Journal', TikTok pourrait être tout simplement interdit aux Etats-Unis s'il restait dans le giron de ByteDance et Washington demande au groupe de chinois de vendre sa célèbre appli.

Les dirigeants de TikTok ont répondu qu'un changement de mains ne changerait rien et ont ????déclaré que 60% des actions de ByteDance sont détenues par des investisseurs mondiaux, 20% par des employés et 20% par ses fondateurs, bien que les actions des fondateurs comportent des droits de vote démesurés, comme c'est souvent le cas avec les entreprises technologiques. La société a été fondée à Pékin en 2012. Le patron, Shou Zi Chew, doit témoigner le 23 mars devant le comité américain de l'énergie et du commerce du Congrès.