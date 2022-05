Nouvelle hausse des prix des carburants en France

Les prix du pétrole restent élevés, dans un contexte de guerre en Ukraine.

(Boursier.com) — C 'est la deuxième semaine consécutive de progression, après une pause dans les stations. A la pompe en France, le prix du litre de gazole a encore progressé la semaine dernière. Selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique, il était à 1,8815 euros, soit une hausse de 0,6 centime. Toujours selon les données arrêtées au 29 avril, le sans-plomb 95 E10 a grimpé de 1,5 centime d'euro, pour attiendre 1,7623 euro le litre en moyenne en France.

Guerre en Ukraine

Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juin) évolue actuellement autour de 105 dollars sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord est à à 107 dollars pour le contrat de juin, dans un contexte de guerre en Ukraine et de pression sur les prix des matières premières. Réunis en urgence à Bruxelles, les ministres de l'Energie de l'UE ont entériné lundi le principe d'un embargo sur le pétrole russe d'ici à la fin de l'année. Toutefois, la Hongrie et la Slovaquie, très dépendants de cette source d'énergie, pourraient être exemptés dans un premier temps.

Remise sur les carburants

Pour aider les automobilistes, le gouvernement a annoncé à la mi-mars une remise de 15 à 18 centimes par litre, qui a été mise en place vendredi 1er avril, pour une période de 4 mois. Cette mesure concerne les particuliers, ainsi que les professionnels dépendant dont l'activité dépend du carburant (agriculteurs, pêcheurs, transporteurs routiers, taxis...). Le Premier ministre Jean Castex a expliqué que cette remise permettrait d'économiser 9 euros sur un plein de 60 litres. Cette opération devrait coûter un peu plus de 2 milliards d'euros au gouvernement et s'étendre jusqu'au 31 juillet. Le gouvernement planche néanmoins sur d'autres solutions pour les ménages les plus modestes et ceux qui utilisent beaucoup leur voiture pour le travail.

Sur France 2 mardi matin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) François Asselin a plaidé pour la réintroduction d'une TICPE "flottante", en fonction de l'évolution des prix du pétrole. Les "15 centimes de réduction sur les taxes qui sont accordés, aujourd'hui ne vont plus suffire pour équilibrer recettes et dépenses donc il faudra malheureusement certainement aller un petit peu au-delà et cibler vraiment sur les gros consommateurs d'énergie ", selon lui.