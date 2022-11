Nouvelle hausse des créations d'entreprises en octobre

Les créations d'entreprises ont rebondi nettement sur un mois dans le soutien aux entreprises (+5,0% après -1,2%).

(Boursier.com) — Le nombre total de créations d'entreprises a continué de croître sur un mois en octobre (+1,7% après +1,4% en septembre), selon les derniers chiffres de l'Insee. Il s'agit du cinquième mois consécutif de hausse.

Ce nouvel accroissement est dû aux immatriculations de micro-entrepreneurs, qui augmentent nettement (+42% après +0,8%). À l'inverse, les créations d'entreprises classiques se replient (-2,3% après +2,4%).

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois (novembre 2021 à octobre 2022) augmente très légèrement (+0,2 %) par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (novembre 2020 à octobre 2021).

Rebond du soutien aux entreprises

Les créations d'entreprises ont rebondi nettement sur un mois dans le soutien aux entreprises (+5,0% après -1,2%). Elles continuent d'augmenter dans la construction (+4,4%) et dans les activités de services aux ménages (+3,1%) et se redressent dans les transports et entreposage (+2,8%).

En revanche, elles se replient dans l'information et communication (-4,1% après +2,1%) et dans le commerce y compris commerce et réparation automobiles (-1,0% après +4,6%).

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées au cours des douze derniers mois (de novembre 2021 à octobre 2022) a augmenté très légèrement (+0,2% en glissement annuel). Les créations d'entreprises sous le régime de micro-entrepreneur croissent à peine (+0,2%) et les créations de sociétés plus fortement (+5,2%). À l'inverse, les créations d'entreprises individuelles classiques diminuent fortement (-10,2%). Depuis le 1er janvier 2022, 889.362 entreprises ont vu le jour en France.