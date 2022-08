Nouvelle hausse des créations d'entreprises en juillet

Un bond de 4,4% qui représente 88.588 créations.

(Boursier.com) — En juillet, le nombre total de créations d'entreprises a poursuivi sa progression en France (+4,4% après une hausse de 2,6% en juin), selon le dernier pointage de l'Insee. Cela représente 88.588 créations. Les immatriculations de micro-entrepreneurs augmentent plus fortement (+5,5% après +0,7%) que les créations d'entreprises classiques (+2,8 % après +5,6 %).

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois (août 2021 à juillet 2022) diminue (-2,6 %) par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (août 2020 à juillet 2021).

Hausse du nombre de créations dans le soutien aux entreprises

Les créations ont surtout progressé dans le soutien aux entreprises (+5,1% après +1,2%), ainsi que dans le commerce, y compris commerce et réparation automobiles (+4,2% après +8,3%), dans les transports et l'entreposage (+6,5%) et dans l'industrie (+7%). La hausse est la plus modérée dans l'hébergement-restauration (+2,5%) et dans la construction (+1,1%).

Diminution des créations au cours des trois derniers mois

En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées au cours des trois derniers mois diminue par rapport aux mêmes mois un an auparavant (-3,5%). Sur cette période, le secteur des transports et de l'entreposage est celui qui contribue le plus à la baisse (-11.100 créations par rapport au cumul des mêmes mois en 2021, soit une contribution de -4,3 points). Au sein de ce secteur, la baisse est due à celle des créations dans les "autres activités de poste et de courrier" (-11 500 créations au cours des trois derniers mois par rapport aux mêmes mois de 2021) ; ce sous-secteur comprend notamment les services de livraison à domicile.