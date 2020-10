Nouvelle gouvernance au Syndicat Autolib' Velib' Métropole (SAVM)

Sylvain Raifaud a été élu à l'unanimité Président du syndicat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Réunis en comité syndical, les nouveaux élus du SAVM ont procédé au renouvellement des instances décisionnaires du Syndicat. Sylvain Raifaud, élu du 10e arrondissement, en assure désormais la Présidence et succède ainsi à Mme Catherine Baratti-Elbaz.

Les élus du comité syndical ont désigné 13 Vice-Présidents du bureau en les personnes de :

- M. Patrick Ollier, Président de la Métropole du grand Paris, - M. Samuel Besnard, Adjoint au Maire de Cachan - Mme Geneviève Gaillabaud, Adjointe au Maire de la Garenne-Colombes - M. Bertrand-Pierre Galley, Adjoint au Maire de Boulogne-Billancourt - Mme Julie Lefebvre, Conseillère municipale de Romainville - Mme Marie-Hélène Magne, Adjointe au Maire de Charenton-le-Pont - M. Jean-Luc Millard, Adjoint au Maire de Drancy - M. Patrick Pattée, Adjoint au Maire de Sceaux - M. Christophe Piercy, Adjoint au Maire de Saint-Denis - Mme Sylvie Simon-Deck, Adjointe au Maire de Créteil - M. Frédéric Sitbon, Adjoint au Maire d'Asnières-sur-Seine - M. François Vauglin, Maire du 11e arrondissement de Paris - M. Yann Wehrling, Conseiller régional d'Île-de-France Un très prochain comité syndical permettra de compléter la composition du bureau.

Densifier l'offre et améliorer la qualité

Conseiller de Paris du 10ème arrondissement, co-président du groupe écologiste social et citoyen de la Métropole du grand Paris, Sylvain Raifaud a donc été élu à l'unanimité Président du syndicat. Celui-ci a indiqué : "Le service public Vélib' Métropole doit densifier son offre à l'échelle de la Métropole du Grand Paris pour s'adapter aux besoins de mobilité renouvelés des métropolitains. La qualité de service doit également être la priorité de l'opérateur Smovengo, pour délivrer une expérience utilisateur satisfaisante à ses usagers. Les élus du Syndicat y veilleront".

Dans un contexte stabilisé, Smovengo doit améliorer la qualité de service délivrée

Avec une fréquentation qui se maintient à un niveau exceptionnel depuis le déconfinement avec des pics à plus de 215.000 courses quotidienne et plus de 400.000 abonnés, le service Vélib' Métropole accompagne un nombre croissant de métropolitains dans leurs déplacements quotidiens.

Le service a conforté sa dimension métropolitaine, avec 14% des déplacements totaux effectués entre Paris et la proche couronne sur la période juillet/août, soit +1% par rapport à 2019.

Expérience satisfaisante

Au-delà de ces chiffres encourageants, les élus du Syndicat restent mobilisés pour que la société Smovengo, opérateur du marché, concentre ses efforts sur l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers afin que chacun bénéficie d'une expérience utilisateur/trice satisfaisante...

En attendant, les grandes grèves liées à la réforme des retraites puis l'épidémie de Covid-19 ont largement favorisé l'utilisation du vélo pour se déplacer dans les villes. La plupart des maires des grandes métropoles, à l'image de ce qui se passe à Paris, soutiennent largement cette tendance avec la mise en place de voies vélos sécurisées.

Zenride avait profité de ce contexte récemment pour interroger les utilisateurs sur leurs besoins et les dernières tendances d'utilisation.

Quelle est la distance entre votre domicile et votre travail ?

60% des personnes interrogées vivent à moins de 15 km de leur lieu de travail (distance approximative entre la petite couronne et le centre de Paris). La vitesse moyenne d'un vélo mécanique étant de 16 à 20km/h pour un non sportif ou de 20 à 25km/heure pour un sportif occasionnel ou en bonne forme physique, le lieu de travail peut être rejoint entre 45 mn et 1h à vélo en moyenne pour 15 km parcouru environ...

Un vélo électrique peut aller à 25km/h (la limite autorisée pour ce type de véhicule). Donc on peut parcourir la distance de 15 km en 36 mn. Le temps n'est donc plus un frein à l'usage du vélo quand la distance entre l'habitat et le lieu de travail est inférieur à 15 km car pour rejoindre le centre de Paris depuis les communes de la petite couronne, le temps est identique voire supérieure pour la voiture en prenant en compte les bouchons.

Plus de la moitié des personnes interrogées ont toutefois plus de 45 mn de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail...

Quel est le mode de transport utilisé pour faire le trajet domicile-travail ?

Plus de 40% des personnes interrogées utilisent les transports en commun. 27% prennent la voiture.

11% utilisent le vélo (mécanique, pliant ou électrique). 28% des personnes prenant les transports en commun sont prêts à louer un vélo. En revanche, 51% des personnes interrogées prenant la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail ne sont pas prêts à louer un vélo.

Sur l'ensemble des personnes déclarant utiliser la voiture, 34% habitent plus de 20 km, 18% entre 15 et 20 km, 24% entre 10 et 15 km et seulement 6% à moins de 5 km. La distance reste un frein pour l'emploi du vélo.

Quel type de vélo ?

81% des répondants préfèrent le vélo électrique. 10% auraient choisi le vélo pliant, 8% le vélo mécanique. Le vélo électrique est largement en tête des choix pour des raisons pratiques : moins d'effort, possibilité de gravir les côtes plus facilement, plus rapide que le vélo mécanique...