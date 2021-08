Nouveaux modes de travail : une révolution en marche ?

Nouveaux modes de travail : une révolution en marche ?









Adobe Document Cloud a publié son étude sur le "Future of Time", explorant l'évolution de ce concept à l'ère de l'explosion du développement de nouveaux modes de travail hybrides...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 2020 et 2021 ont généré d'importants changements dans la relation au travail et la structure même du rapport au temps dans un contexte de crise sanitaire internationale. Partout dans le monde, le travail à distance, tout en introduisant une nécessaire flexibilité dans la journée de travail, a également accru la demande de disponibilité de nombreux travailleurs et mis à mal l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est en se basant sur ce constat qu'Adobe Document Cloud a publié son étude sur le "Future of Time", explorant l'évolution de ce concept à l'ère de l'explosion du développement de nouveaux modes de travail hybrides, et résultant d'une vaste enquête menée auprès de 5.500 décideurs de PME et de salariés de plus grandes structures.

L'ensemble du rapport est disponible ici, et dont voici les grands enseignements :

Des semaines de 45h, la nouvelle normalité

56% des travailleurs de grandes entreprises et 65% des dirigeants de PME interrogés déclarent travailler plus longtemps qu'ils ne le faisaient avant la pandémie ; le modèle traditionnel du 9h-17h passant à des semaines, en moyenne, de 45h.

Les PME françaises pressurisées par le temps

Parmi les pays interrogés, la pression ressentie pour se rendre constamment disponible est la plus forte pour nos PME françaises (75%, contre 61% au global), de même que pour la contrainte du temps disponible (68%, contre 57% au global).

L'état mental des dirigeants des PME largement affecté

40 % des dirigeants de PME françaises ont dû faire face à un épuisement mental ou à un burn-out d'au moins un de leur salarié au cours des 12 derniers mois.

Une culture d'entreprise mise à mal

63% des travailleurs français au sein de grandes structures blâment en premier lieu leur employeur face à ces journées de travail plus longues et exigeantes qu'auparavant, avec en tête des critères spécifiques tels que la culture de l'entreprise et les processus administratifs trop complexes (39 et 36%, respectivement).

La génération Z dit non au présentéisme !

Cette pression liée au changement du rapport au temps est particulièrement forte pour les travailleurs appartenant à la génération Z, qui sont 62% à déclarer se sentir obligés de travailler pendant les heures de bureau, même s'ils savent que ce n'est pas le moment où ils sont les plus productifs...

Les outils numériques pour se concentrer sur des tâches à valeur-ajoutée

Plus de 9 interrogés sur 10 se déclarent intéressés par des outils leur permettant de réaliser plus rapidement les tâches redondantes, notamment la gestion des ressources documentaires, des formulaires, des contrats, des paiements et des factures. L'accès à des outils plus efficaces est d'ailleurs cité par 54% des répondants comme un motif de changement de travail (70% pour les interrogés issus de la génération Z).