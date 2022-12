Nouveau succès pour le Black Friday en France

La période de promotions, qui dure désormais une dizaine de jours, a encore attiré les consommateurs.

(Boursier.com) — Succès pour le Black Friday, qui a atteint voire dépassé le mois dernier le niveau des années précédentes, avec davantage de participants, selon NielsenIQ-Fox Intelligence. Cet évènement a pris de l'ampleur et représente désormais une séquence de dix jours et non la seule journée du vendredi - cette année le 25 novembre.

En France, 43% des acheteurs en ligne ont participé à l'événement au cours de la période, et les commandes ont progressé de 6% par rapport à l'an passé, malgré les craintes d'un ralentissement lié aux problèmes de pouvoir d'achat. Les dépenses moyennes se sont élevées à 182 euros.

Journées les plus importantes pour le e-commerce

Sur la seule journée du vendredi 25 novembre, les commandes ont baissé de 2% par rapport à 2021, 10% des acheteurs ayant effectué au moins une commande. Malgré tout, "le vendredi du Black Friday et le week-end suivant sont les jours les plus importants de l'année en e-commerce", analyse Guillaume Coudry, Chief Customer Officer chez Foxintelligence by NielsenIQ.

Dans le détail, le 25 novembre arrive en tête des journées les plus performantes de l'année en matière de ventes online. Il devance, dans l'ordre, le dimanche 27 et le samedi 26, puis le lundi 28 novembre, également appelé Cyber Monday.

Pendant cette période de promotions, les ventes doublent par rapport à des journées moyennes, et la séquence représente au final 5% des ventes en ligne de l'année. L'engouement ne s'est pas démenti cette année, puisque le nombre de commandes a progressé en France de 6% en 2022 par rapport à l'année précédente.